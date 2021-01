Plan voor Cultuurkwartier in Winterswijk slaagt niet

Het groots opgezette plan voor een Cultuurkwartier in Winterswijk gaat niet meer door. De samenwerking met ontwikkelaar Explorius Vastgoedontwikkeling is stop gezet en de gemeente gaat een nieuw plan in eigen beheer ontwikkelen.

“Het is jammer dat het project niet is gelukt”, zegt wethouder Henk Jan Tannemaat. “We begonnen met een tien voor dit plan, maar door tegenvallers werd het cijfer een negen, daarna een acht en toen een zeven. Op een gegeven moment kom je dan op een punt dat je na moet denken of je nog wel door wil gaan.” Volgens Tannemaat zijn er altijd goede gesprekken geweest met ontwikkelaar Explorius, maar is toch besloten om de relatie te beëindigen.

Tekort van 2,5 miljoen

Afgelopen najaar werd al duidelijk dat een ondergrondse parkeergarage en bioscoop niet haalbaar waren, maar inmiddels blijkt dat het Explorius niet is gelukt met een sluitende grondexploitatie te komen. Daardoor is er een tekort van 2,5 miljoen euro ontstaan. Daarnaast bevatte het plan onvoldoende parkeerplaatsen en zijn er zorgwoningen opgenomen die volgens de gemeente op die plaats niet gewenst zijn, omdat in het centrum al voldoende zorgwoningen zijn.

In eigen regie

De gemeente wil de ontwikkelingsplannen voor de wijk bij het Weurden nu in eigen regie nemen en gaat daarbij terug naar de basis. “Onze ambitie blijft namelijk overeind”, zegt Tannemaat. “Deze plek in het centrum verdient onze aandacht als het gaat om aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Er moet goed cultuur- en muziekonderwijs zijn in Winterswijk”, aldus de wethouder.

Tannemaat wil de komende drie maanden uittrekken om een nieuw plan te ontwikkelen. Hiervoor stelt de gemeente een projectleider aan die zich voor langere tijd aan het project kan verbinden. “Die gaat onderzoeken wat we willen met de huisvesting van de bibliotheek en muziekschool Boogie Woogie.”

Nieuw plan voor april

De herontwikkeling van het plan moet voor 1 april zijn afgerond. “Ik heb er vertrouwen in dat we nu wel met een realistisch en haalbaar plan komen”, aldus Tannemaat.