Nieuw distributiecentrum voor DocksNLD

"Het is fantastisch dat NUNNER Logistics heeft gekozen voor groei in de gemeente Montferland”, vindt de Montferlandse wethouder Walter Gerritsen. "Hiermee laat DocksNLD zien een belangrijke rol te vervullen in het faciliteren van groei in werkgelegenheid.” Het distributiecentrum zal bestaan uit bedrijfshal van 27.500 vierkante meter. Daarnaast krijgt het pand 4.400 vierkante meter aan tussenverdiepingen en 1500 vierkante meter kantoorruimte. Volgens Erwin Cootjans, CEO van Nunner Logistics, moet het logistieke centrum de groei van het bedrijf gaan faciliteren: “We kijken uit naar meer succes met bestaande en nieuwe klanten, die we vanuit ’s-Heerenberg mogen bedienen.”



Het nieuwe distributiecentrum krijgt volgens Frank Kersten, partner bij Somerset Capital Partners, een hightech en duurzaam karakter. Dit komt volgens hem onder meer tot uiting in duurzaam opgewekte energie via zonnepanelen op het dak. De bouw van het logistieke centrum werd vorige week officieel gestart en wordt uitgevoerd door ASK Romein Bouw. De operationele start voor de nieuwe locatie van Nunner Logistics in ’s-Heerenberg staat gepland voor de zomer van 2021.





