Doetinchem opgelucht na rustige avond

“Ik ben blij dat het gegaan is zoals het gegaan is”, zegt burgemeester Mark Boumans over het verloop van de dinsdagavond. Een oproep tot de mogelijke rellen werd onder meer gedeeld op het sociale medium Telegram. Hoewel een echte organisator niet in beeld is, ontving de gemeente signalen dat onder meer jeugdgroepen vanuit De Huet en Overstegen richting de stad wilden komen. “Ik denk dat het wel verstandig is om met de jeugdinterventieteams in contact te blijven met de jongeren en goed te horen wat het probleem achter het probleem is. Vaak zit dat in het sociaal-economische perspectief.”



Het centrum van Doetinchem haalde dinsdagavond opgelucht adem na het uitblijven van ongeregeldheden, maar de gemeente heeft ook signalen voor mogelijke rellen op de woensdagavond ontvangen. Zo worden De Veentjes en De Bongerd als mogelijke locaties genoemd. “Het beeld nu is dat het vrij rustig is op sociale media en we horen ook niet zoveel uit de bronnen”, liet Boumans woensdagmiddag rond 12.00 uur weten. “Dus ik ga er op dit moment vanuit dat het rustig zal blijven, maar we zijn wel voorbereid op inzet vanuit de politie. We houden het goed in de gaten.”



‘Ik hoop dat het uitdooft’

Volgens Boumans is de verwachting, ook landelijk, dat de bereidheid om te rellen afneemt. “Of het echt over is weet je nooit”, benadrukt de burgemeester. “Maar wat we zien is dat het na de grote escalatie in het weekend minder wordt. Ik hoop dat het de komende dagen echt uitdooft en dat we dit achter ons kunnen laten. Hier in Doetinchem, maar ook in de rest van Nederland.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: