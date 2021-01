Rellen is niets nieuws: in Nijmegen barstte het precies veertig jaar geleden los

Het is volgende maand precies veertig jaar geleden dat de Waalstad het decor was van de Piersonrellen. Uit onvrede over de bouw van een bovengrondse parkeergarage bezetten krakers toen de Piersonstraat en kwam het tot een confrontatie tussen de krakers en de autoriteiten. Uiteindelijk kwam het leger eraan te pas om de straat schoon te vegen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Na jarenlang politiek gesteggel besluit het gemeentebestuur van Nijmegen tot de bouw van de garage. De krakers zijn fel tegen, omdat er huizen gesloopt moeten worden terwijl er sprake is van veel woningnood. In de nacht van 15 op 16 februari 1981 bezetten krakers de huizen die al leeg staan, in voorbereiding op de toekomstige sloop. De bewoners steunen de krakers en geven hen toestemming in de huizen te trekken.

De strijd tussen de krakers en de gemeente duurt een week. Daarna komt de Mobiele Eenheid (ME) in actie, in samenwerking met de politie en militairen. Sympathisanten worden met harde hand verwijderd en uiteindelijk worden, met behulp van traangas en braakgas, ook de krakers verdreven. Tientallen mensen raken gewond en tanks ruimen de barricades op. Nog diezelfde middag wordt begonnen met de sloop van de huizen, maar de beoogde parkeergarage komt er uiteindelijk nooit.

