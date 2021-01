Politie wil contact met jongens die zwaar vuurwerk gooide in brievenbus

De politie van Elburg en Oldebroek wil graag in contact komen met de jongens die zwaar vuurwerk in de brievenbus van een woning aan de Terbekeweg in Elburg gooide.

Het nieuwe jaar begon voor de bewoners van deze woning in de gemeente Elburg ontzettend angstig en vervelend. Rond 23:10 uur gooiden jongens namelijk zwaar illegaal vuurwerk door de brievenbus van deze tussenwoning. De bewoner stond op dat moment in de hal en kon gelukkig op tijd wegkomen. De kracht van de explosie was zo heftig, dat de tussendeur er uit is geknald. “We moeten er niet aan denken wat er was gebeurd als de man niet had weg kunnen komen. Als er brand was uitgebroken? Of als zijn vrouw of jonge kind daar had gelopen”, zegt de politie.

De politie laat weten dat de jongens een duidelijke rolverdeling hadden. De ene jongeman stak het vuurwerk af en liep daarna rustig de oprit af in de richting van zijn maatje. Deze stond verderop in de straat om alles te kunnen filmen met zijn telefoon. Toen hij in de gaten kreeg dat ze werden gezien, bedachten ze zich geen moment en gingen er vandoor. Op de Arent Toe Boecoplaan ter hoogte van de fietsenstalling zijn de jongens allebei opgestapt op een scooter, vermoedelijk een Peugeot Vivacity, en reden er vandoor. Gelukkig zijn er camerabeelden van hun vlucht.

De ene jongen is zo’n 1.70 meter lang, had die avond zwarte kleding aan, een dikke zwarte jas met een brede capuchon over je hoofd. De andere jongen is een stukje langer, 1.80 meter ongeveer. Hij droeg lichte schoenen en had een lichtgekleurde telefoon waar hij mee filmde. Zijn blonde haar is opgeschoren aan de zijkanten en bovenop wat langer met krullende lokken. Beiden jongens zijn ongeveer 16 jaar oud.

De schade die de jongens hebben veroorzaakt is enorm en de bewoners zijn ontzettend geschrokken. De politie wil graag met de jongens in contact komen en roept ze op om binnen twee weken met hun ouders zich te melden op het bureau. Bellen mag natuurlijk ook: 0900-8844. Als de jongens zich gaan melden dan voorkomen ze dat de beelden openbaar worden gemaakt.