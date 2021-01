Doesburgse mosterd blijft behouden: nieuwe eigenaar fabriek en museum

Het echtpaar was een paar jaar zoet met de verkoop. Niet iedere geïnteresseerde bleek namelijk een geschikte kandidaat om de zaak over te nemen. De eigenaren vonden het belangrijk dat de fabriek (sinds 1806) en het museum (sinds 1974) als één geheel gehandhaafd zouden worden in Doesburg.

"Wanneer je je naam verkoopt aan een groot bedrijf, met daaraan verbonden het recept voor onze mosterd, loop je het risico dat de vervaardiging en de verkoop van je product verplaatst worden. En dat het museum voor zo'n bedrijf commercieel gezien niet interessant is. Dan is de Doesburgse mosterd exit en dat wilden we voorkomen", zegt Rokus van Blokland.

Goed gevoel

Bij Timon Houwers, de koper van de fabriek en het museum, had het echtpaar het goede gevoel wél. De geboren en getogen Aaltenaar meldde zich op het juiste moment. "Wij naderen zelf de pensioengerechtigde leeftijd, maar een bedrijf is toch een soort kind: je bent er altijd mee bezig. We zijn nu op de leeftijd dat we andere dingen willen doen: meer aandacht besteden aan de kleinkinderen, op reis gaan. Maar afstand nemen van de mosterdfabriek en het Mosterdmuseum is wel een proces dat zich langzaam heeft gevormd, hoor", benadrukt de bijna oud-eigenaar.

De officiële overdracht van het iconische Doesburgse bedrijf is volgende maand. De weken ervoor gebruikt het echtpaar als overgangsperiode voor de nieuwe eigenaar het roer in handen krijgt. "We trekken nog een paar dagen per week samen op, om de fijne kneepjes van het vak over te brengen en de administratieve en feitelijke zaken goed door te lopen", legt Van Blokland uit.

Het echtpaar gaat het 'kind' dat zo lang gekoesterd werd zeker missen, zegt hij. "Maar we wonen vlakbij. En als er dingen zijn waar de nieuwe eigenaar tegenaan loopt, dan zijn we er zo. Dat is gesneden koek voor ons."