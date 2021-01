Nick (21) heeft teelbalkanker en iedereen mag weten hoe hij ermee omgaat

Nick Wassink uit Aalten kreeg eind september te horen dat hij teelbalkanker had. "De dokter zei het en ik dacht: dat is mooi klote!", zegt hij glimlachend op zijn zolderkamer. Na een intensieve behandeling hoort hij vrijdag of hij misschien schoon is. "Ik wil er graag over praten, het taboe daarop moet er echt vanaf."

"Jongens praten natuurlijk niet makkelijk over pijntjes in dat gebied", gaat hij verder. "Dat zal vast wel meespelen dat je niet zo makkelijk over teelbalkanker praat."

Nick ziet er nog steeds fit en gezond uit. Er groeien alweer wat haren op zijn hoofd en je kunt nog steeds zien dat hij veel sportte voor de diagnose. "Maar zo voel ik me niet hoor. In het begin was ik na tien meter lopen al moe. Als ik van beneden, twee trappen op naar boven liep moest ik eerst gaan liggen voordat ik kon doen wat ik wilde doen."

'Niet makkelijk over praten'

"Ik merkte heel erg dat er niet makkelijk over te praten valt. Dat wilde ik doorbreken door er luchtig over te praten, nuchter onder te blijven. Vroeger stond kanker krijgen bijna synoniem aan doodgaan. Dat zal ook wel meegespeeld hebben dat er weinig over gesproken wordt. Maar ik heb uitgezaaide teelbalkanker en nog steeds 50 à 60 procent kans op overleving. Dus er is nu heel veel mogelijk."

Dat soort zaken beschrijft hij allemaal in een blog op Facebook: Nick's reis naar genezing. "Ik vertel daar op een luchtige manier wat er allemaal met me gebeurt en hoe dat allemaal gaat. Ik ben zelf een sportman en zie deze strijd ook als een wedstrijd. Een wedstrijd die ik ga winnen."

Vrijdag nieuws: is Nick schoon of niet?

Vrijdag krijgt hij de uitslag. Misschien wordt hij schoon verklaard en anders moet hij een nieuw traject in. Zenuwachtig is hij niet. "De wedstrijd is gespeeld, we moeten alleen de uitslag nog krijgen, ik kan er nu niets aan doen, nou ja een biertje drinken, dat kan na de wedstrijd natuurlijk wel", zegt Nick met de voor hem inmiddels kenmerkende luchtigheid.

Luister naar het gesprek met Nick Wassink.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.