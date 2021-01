Marcel relde in Eindhoven: 'Ik ga voor eerlijkheid en rechtvaardigheid'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Op beelden van Omroep Brabant is het duidelijk te zien: Marcel gooit een fiets onder het waterkanon. Volgens eigen zeggen omdat hij boos was omdat het kanon een vrouw van dichtbij omverblies.

Hechtingen

"Dat klopt", zegt Marcel. "Ik heb het live gezien. Dat een vrouw 10 meter vanaf het waterkanon staat. Ze staat tegen een soort bol muurtje aan en ze wordt gewoon vol op haar hoofd gespoten. En ze knalt dan met haar kop tegen dat muurtje aan."

De vrouw houdt er een schedelbasisfractuur aan over. "15 tot 18 hechtingen. Ja, dat is volgens mij gewoon poging tot doodslag", zegt Marcel rustig.

De inwoner van Nunspeet laat het er daarna niet bij zitten. Als het waterkanon 5 tot 10 minuten daarna tegen een hekje aan rijdt, besluit hij het kanon te blokkeren. "Ik gooi een hele oude fiets, met een slag in het wiel, onder het achterwiel", blikt hij terug. Een lekke band is het gevolg, waardoor het kanon even niet inzetbaar is.

Gevangenisstraf

De politie laat weten op zoek te zijn naar de relschoppers. Ook Marcel staat op dat lijstje. Volgens hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Nijmeegse Radboud Universiteit zou dat wel eens een gevangenisstraf kunnen opleveren.

"Ja kijk, we hebben het niet meer over het negeren van de coronaregels. We hebben het hier gewoon over misdrijven", zegt de professor. "Het misdrijf wat hier het meest in het oog springt, is openlijke geweldpleging. Daar staan normaal gesproken gevangenisstraffen op."

Romeo's

Maar volgens Marcel is het in veel gevallen juist de politie die begint met de schermutselingen door middel van de inzet van zogenoemde Romeo's.

"Romeo's dat zijn, denken we, undercoveragenten. Ze zijn helemaal gemaskerd, vaak hebben ze petten op en hoodies op. Ze komen met 5-6 man uit een busje en rennen op de ME af en beginnen dan te rellen, waardoor de ME dan een charge mag uitvoeren", stelt de inwoner van Nunspeet.

De politie laat zich niet uit over de inzet van Romeo's. Maar burgemeester van Amsterdam Femke Halsema noemt geweld door undercoveragenten in burger een complottheorie.

Dictatuur

De demonstranten zijn ervan overtuigd dat de maatregelen niet kloppen en ingaan tegen de grondwet. Ze zullen voorlopig dus blijven demonstreren. En ook Marcel denkt er niet aan om de strijd op te geven.

"Ik ben er vanaf 5 december al zoveel mee bezig", zegt hij. "Ik krijg er zoveel energie van. Ik weet ook dat ik onder een vergrootglas lig, dus de actie was misschien niet zo heel erg slim. Maar, ik was ook een beetje geschrokken van wat die meneer deed met dat waterkanon. Ik ga voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en geen dictatuur. Maar daar begint het wel steeds meer op te lijken, waar we in leven met z'n allen."