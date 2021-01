Koning videobelt met burgemeester Bruls over aanpak rellen

"Ik ben heel dankbaar wat u en uw collega's in het hele land doen", richtte de koning zich tot Bruls, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad. "De pelotons ME zijn erg schaars in dit land. Maar de inzet is hard optreden waar nodig en als het kan proberen te de-escaleren."

Burgemeester Bruls dankte de koning voor zijn grote belangstelling: "Ik weet dat u het nauwgezet volgt. Dit is het zoveelste hoofdstuk in tien maanden bijzondere maatregelen rond corona. We hebben de rellen deels zien aankomen, zoals in Amsterdam en Eindhoven. Agressie, tot aan plunderingen toe. Sommigen gebruiken geweld, anderen kondigen het alleen aan. Dan moet de politie toch optreden.

"Ik heb de indruk dat het gisteren beduidend rustiger was dan de dagen ervoor", vervolgt Bruls. Hij hoopt dat die positieve tendens zich voortzet.

