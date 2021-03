Cardioloog Angela Maas moest een hoop overwinnen om serieus genomen te worden

De Nijmeegse spreekt en wandelt met presentator Klaas Drupsteen in het programma 'Op weg naar wijsheid'. Ze is vooral bekend geworden door haar strijd voor het vrouwenhart. Per dag overlijden in Nederland meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.

Dat vrouwen heel andere symptomen hebben bij een hartinfarct dan mannen werd jarenlang niet onderkend door de medische wereld. Maas kon dan ook niet op veel steun rekenen van haar mannelijke collega's toen ze voor een eigen aanpak voor vrouwen met hartproblemen ging strijden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ze werd niet serieus genomen en zocht in haar loopbaan regelmatig een coach op om niet gefrustreerd te raken. "Wat je niet kunt veranderen is hoe andere mensen zijn, wat je wel kunt veranderen is hoe je er zelf mee omgaat."

Toen ze de eerste keer voor de deur van de coach stond, twijfelde ze. "Wat doe ik hier eigenlijk, dacht ik." Uiteindelijk liep dat bezoek uit op een twee uur durende huilbui. "Er was geen speld tussen te krijgen, het was alleen maar dweilen. Er moest een hoop verdriet uit." Daarna konden ze aan de slag. "Zeker als je grenzen wilt verleggen, nieuwe dingen wilt ontwikkelen, gaat de weg niet over rozen." Toch is ze juist daar sterker van geworden. "De negatieve energie kan ik nu heel goed links laten liggen."

Angela Maas (1956) is cardioloog en de eerste hoogleraar Cardiologie voor vrouwen in Nederland. Ze studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in de cardiologie in het Sint Antonius Ziekenhuis. Sinds 2012 is ze verbonden aan het Radboud UMC. Met de door haar opgerichte stichting Hart voor Vrouwen haalt ze geld binnen om meer onderzoek te kunnen doen naar hart- en vaatziekten bij vrouwen In 2019 schreef ze het boek 'Hart voor vrouwen', waarin zij specifieke hartklachten van vrouwen belicht. Angela Maas is getrouwd en heeft twee zoons. Ze woont in Apeldoorn.

Zorg teveel op man gericht

Volgens de cardioloog is de gezondheidszorg nog steeds teveel opgetuigd naar het model van de mannelijke patiënt. Zelf kwam ze op het goede spoor na een confrontatie met een patiënte die zich niet serieus genomen voelde en een eerste wetenschappelijke publicatie over de verschillen tussen vrouwen en mannen bij hartproblemen. Haar conclusie: "Ik moet antwoorden hebben op de vragen van vrouwen, anders doe ik iets niet goed."

Het duurde lang voordat er concrete wetenschappelijke antwoorden kwamen. In 2003 begon Maas als cardiologe haar eigen vrouwenspreekuur en uiteindelijke kreeg ze bijna tien jaar later een leerstoel vrouwencardiologie. Zelfs toen was er nog een vakgenoot die zei dat ze beter hoogleraar in de Efteling kon worden omdat ze in sprookjes geloofde. "Maar het ging natuurlijk niet om mij maar om die hele grote groep patiënten die serieus genomen moest worden."

De waardering die ze in 2019 van Opzij kreeg en haar onderscheiding maakten veel goed. "Dat is een fijn gevoel, het voelt als erkenning, dat is superleuk." En of ze toen een lange neus maakte naar al haar critici? "Soms dacht ik wel: nu heb ik ze mooi te pakken. Maar daar moet je niet in blijven hangen, wraakzuchtig zijn levert alleen maar negatieve energie op."

Klaas en Angela Maas op de Walk of Wisdom-route. Foto: Omroep Gelderland

Vrouwen zoeken teveel naar het perfecte

In 2014 richt de Nijmeegse de stichting Hart voor Vrouwen op die zich inzet voor 'multidisciplinair onderzoek gericht op hart- en vaatziekten bij vrouwen'. Volgens de cardioloog speelt bij veel vrouwen mee dat het leven perfect moet zijn.

"Alles moet lukken, alles moet succesvol zijn. Veel vrouwen lijden onder dat alles. Lukt het niet dan zijn ze direct 'out of control'." In haar vak heeft ze natuurlijk ook te maken met spanningen en stress. Maar ze heeft een eigen plekje in Frankrijk waar ze 'het gevoel van haast waar wij dokters goed in zijn' kan kwijtraken. Daar kan ze de ruis in haar hoofd even parkeren, want 'daar worden we wakker van de stilte, of van een koekoek of van een stelletje schapen'.

Blijf nieuwsgierig

Voor de arts is nieuwsgierigheid belangrijker dan wijsheid. Daarmee kun je volgens haar achterhalen waarom het leven is zoals het is, en begrijp je waarom andere mensen zijn zoals ze zijn. Een belangrijke prikkel: Als je jong bent ben je nieuwsgierig, ook naar jezelf, maar als je ouder bent en dat gevoel niet meer hebt, heb je toch stappen gemist. In het wijze spreukenboek van de presentator schrijft Maas dan ook: "Nieuwsgierigheid en creativiteit zijn de mooiste drijfveren in het leven."

Meer over Angela Maas in 'Op weg naar wijsheid', zondag 7 maart om 17.20 uur, of nu in onderstaande video.