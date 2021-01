Harderwijkse boerenpartij mikt op vijf à zes zetels bij verkiezingen

De partij is opgericht door drie personen, een van hen is Henk Vermeer uit Harderwijk. Vermeer vindt het belangrijk dat er een partij komt, die in de Tweede Kamer laat zien wat er speelt op het platteland en in de dorpen. Die partij kan daar alleen terechtkomen als er genoeg stemmen zijn. Daarom besloot BBB de partijprogramma's te laten vertalen naar verschillende dialecten voor hun achterban.

"Wij vinden het belangrijk dat mensen in hun eigen taal worden aangesproken", stelt campagneleider Vermeer. "Dan komt de boodschap veel beter binnen. Dan heeft men ook het gevoel dat dit is geschreven door iemand die één van hen is. Door het verkiezingsprogramma te laten vertalen, willen we ook laten zien dat we anders zijn dan andere partijen en snappen wat er speelt. In Den Haag weten ze vaak niet wat zich in het oosten van het land afspeelt."

Het verkiezingsprogramma in dialect. Foto: Omroep Gelderland

'Vooral over ons gepraat'

De partij is opgericht nadat er ophef ontstond rond de boeren en de boerenprotesten. "Er werd vooral veel óver ons gepraat in die tijd, maar weinig mét ons. Toen dachten wij: wat kunnen we doen om mee te praten? Een politieke partij. Het gaat ons echt niet om het pluche, maar dit is wel een middel om boeren en burgers meer te verbinden en het platteland op de kaart te zetten", vertelt Vermeer.

'Tweede Kamer is realistisch'

Op zijn werkkamer in Harderwijk werkt Vermeer om BBB de Tweede Kamer in te krijgen, net zoals 89 andere partijen dat ook willen. "Maar onze kans is wel heel realistisch", denkt Vermeer. "Er is een professor uit Groningen die onderzoek heeft gedaan en zegt dat er in ons land potentie is voor een plattelandspartij. Die partij zou vijf à zes zetels kunnen halen, dat is best veel."

Maar in de peilingen ontbreekt de partij nog. "In de landelijke peilingen staan we niet, maar het kan wel zo zijn dat we wel zetels pakken. Dat denk ik omdat de peilingen geen echte afspiegeling zijn van de samenleving. Wij denken dat er vooral in de Randstad gepeild wordt. Daarnaast denk ik gewoon echt dat we draagvlak hebben in het hele land", besluit de Harderwijker.