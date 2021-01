Mensen uit de schulden helpen blijkt extra lastig in tijden van corona

Mensen uit de schulden helpen is extra lastig in tijden van corona. Foto: Pixabay

Corona zorgt voor veel financiële onzekerheid. Het Nibud meldt dat de situatie er in 2021 niet bepaald rooskleuriger uitziet. Met name lage inkomens en mensen die in sectoren zoals de horeca werken, hebben het moeilijk.

“Dat is in Wijchen niet heel anders”, weet Frank Edeling, coördinator van de plaatselijke Schuldhulpmaatjes. Daarom wil hij met zijn team zo snel mogelijk aan de slag om inwoners met geldzorgen een handje te helpen. “Zodat ze zelf weer oog krijgen voor oplossingen.”

Maar ook die opstart blijkt vanwege corona een hele opgave. De maatjes hebben namelijk een speciaal certificaat nodig dat ze nu niet kunnen krijgen. “Er staan vijftien Wijchense vrijwilligers klaar, maar die moeten eerst opgeleid worden. Anders mogen ze het veld niet in.” Met alle huidige beperkingen valt zo’n training niet te organiseren. Pas na de lockdown kunnen de maatjes starten.

'Water aan de lippen'

De Schuldhulpmaatjes inventariseren eerst wat iemands hulpvraag is, waarna ze het juiste financiële advies bieden. Het is dan niet aan hen om op de stoel van de hulpvrager zitten, legt Edeling uit. Ze gaan samen op zoek naar een oplossing. En om dat werk fatsoenlijk uit te kunnen voeren, krijgen ze steun van Wijchen. “Het is een belangrijke aanvulling op de schuldhulp die wij als gemeente al bieden”, reageert wethouder Nick Derks.

“De maatjes kunnen die inwoners bereiken waar wij zelf moeilijker mee in contact komen. De totaalgroep die we kunnen helpen, wordt daarmee groter.” Uit onderzoek van het CBS blijkt dan 6,2% van alle huishoudens in Wijchen kampt met problematische schulden. “Dat is een groep inwoners waarbij het water aan de lippen staat. Die blijven wij ondersteunen, dat willen we niet aan de vrijwilligers overlaten. Maar als die groep later in de herstelfase zit, kunnen we de maatjes weer inschakelen.”

Financiële stress in Wijchen

In de tussentijd is coördinator Edeling zich alvast aan het voorbereiden op een drukke periode. Want hoewel zijn vrijwilligers nog niet zijn begonnen, hebben ze nu al een aantal hulpvragen binnen. “Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar de crisis zal geen positieve werking hebben. Mensen verliezen hun baan of zitten in een echtscheiding. Het zijn zware tijden”, vertelt hij.

Begin maart hopen zijn maatjes eindelijk te kunnen starten, maar het blijft onzeker. “Wij staan in ieder geval te trappelen om mensen zo snel mogelijk te helpen.”

