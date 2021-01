Living Lab in de Ooijpolder

Biodiversiteitsherstel

In het rivierengebied bij de Ooijpolder wordt al 25 jaar met succes geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van biodiversiteitsherstel. In alle drie de werkroutes uit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (natuur, landbouw, openbare ruimte) is deze proeftuin een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland en ook daarbuiten. Bijvoorbeeld, op veel dijken is de bloemrijke vegetatie hersteld zodat migratieroutes voor insecten zijn ontstaan. De experimenten zijn geslaagd te noemen, maar het gebied is nog niet af. Daarom is het nu tijd om de succesvolle ervaringen in de Ooijpolder op te schalen door samenwerking met relevante belanghebbenden in een Living Lab-context.

Samenwerking

Naast het Living Lab Ooijpolder wordt de opschaling van natuurherstelpraktijken onderzocht in twee andere Living Labs: in het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek. In de Living Labs wordt onderzocht hoe de bestaande pilots en initiatieven de biodiversiteit hebben verbeterd. De onderzoekers brengen in kaart wat de belangrijke succescondities waren en wat we daarvan kunnen leren voor de resterende opgaven in het gebied zelf en hoe ze kunnen worden toegepast in de rest van Nederland. Ook gaan de onderzoekers samen met de betrokken partijen in het gebied (waaronder Via Natura, De Ploegdriever en de gemeente Berg en Dal) op zoek naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden zodat de bestaande successen bestendigd en opgeschaald kunnen worden.

Het project Deltaplan Living Labs voor biodiversiteitsherstel start in 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar.