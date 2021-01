Burgemeester Slinkman roept op alert te zijn

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal heeft de inwoners van Groesbeek via buurt WhatsApp gevraagd alert te zijn op mogelijke vernielingen en/of plunderingen. Dit deed hij dinsdagavond 26 januari nadat er diverse berichten op sociale media waren verschenen over voorgenomen vernielingen en brandstichting bij twee lagere scholen in het dorp.

De burgemeester heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het opzetten van buurt-whatsapp groepen in de gemeente. Dat heeft geleid tot een netwerk dat inmiddels de hele gemeente dekt. Dat maakt het eenvoudig om grote groepen inwoners snel te waarschuwen.

Waarom deze oproep?

De burgemeester signaleert dat naast de mensen die echt van plan zijn vernielingen te plegen, ook veel mensen ‘voor de lol’ via sociale media oproepen tot geweld. Dit leidt tot een grote lijst van mogelijke doelwitten in de regio. Dat maakt een goede politiespreiding over het gebied lastiger. De aanhouding van een duo met een brandbom afgelopen dinsdag in Malden laat zien dat de kans op daadwerkelijke rellen aanwezig blijft. Door gebruik te maken van de ogen en oren van de gemeenschap, wil Slinkman een bijdrage leveren aan de moeilijke taak die de politie te verrichten heeft.

”We vormen een hechte gemeenschap en hebben er geen zin in dat relschoppers van elders onze scholen en winkels komen vernielen, plunderen of afbranden."

Mark Slinkman: ”We vormen een hechte gemeenschap en hebben er geen zin in dat relschoppers van elders onze scholen en winkels komen vernielen, plunderen of afbranden. Ik hoop dat we inmiddels het ergste achter de rug hebben. De uitslag staat al vast: recht en orde gaan zegevieren. Maar tot we er zijn kan de betrokkenheid van onze inwoners helpen onze dorpen veilig, heel en gezellig te houden”.

Inwoners die nog niet zijn aangesloten bij de buurt whatsapp groepen in de gemeente kunnen zich hier aanmelden .