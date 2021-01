Nijmegen heeft een nieuwe stadsdichter: 'Ik heb er heel veel zin in'

In 2015 verscheen haar eerste bundel en enkele jaren later volgde een debuutroman. Ook geeft ze schrijfles. Met haar stadsdichterschap wil Heidi het belang van de kunsten uitdragen, zegt ze. Ze vindt het een grote eer dat de Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen haar vroeg om het stokje over te nemen als volgende stadsdichter.

"Ik heb er heel veel zin in. Het moment had eigenlijk niet beter gekund, dus ik hoopte er stiekem al een beetje op. Afgelopen jaar is er een bundel van mij verschenen, maar daar was natuurlijk weinig aandacht voor: er was nergens een plek waar ik iets kon voordragen. Alles lag op z'n gat. We noemen die bundel thuis dan ook de onzichtbare bundel", lacht Heidi.

Minstens zes keer per jaar

Als stadsdichter zal ze minstens zes keer per jaar een gedicht schrijven dat betrekking heeft op grote of kleine gebeurtenissen in de stad. "Dat kunnen er ook meer zijn: het ligt er maar aan hoe gek Nijmegen het maakt", legt Heidi uit.

Dat is echter niet het enige. Heidi zal ook een gedicht voordragen tijdens eenzame uitvaarten in Nijmegen. "Dat zijn uitvaarten die de gemeente overneemt, omdat er geen nabestaanden zijn. Dan wordt de stadsdichter gevraagd daar een gedicht bij te schrijven. Heel bijzonder. Ik kan niet zeggen dat ik me daar op verheug, want dan zou ik iemand iets tragisch toewensen, maar ik vind het heel mooi dat ze dit gekoppeld hebben aan het stadsdichterschap. Het is mooi dat er dan iets gebeurt."

Poëzieweek

Vanaf donderdag is Heidi officieel in functie. Die dag is niet toevallig gekozen, want donderdag begint de Poëzieweek 2021. Van een speciale overdracht is door de coronamaatregelen geen sprake. De Poëzieweek speelt zich dit jaar ook voornamelijk online af.