Geschiedenis Graafschap Hamaland ontrafeld

“Met een documentaire willen we de geschiedenis van Hamaland meer aan het licht brengen”, aldus de 24-jarige geschiedenisstudent uit Arnhem. “Vreemd genoeg is dit een onderbelicht onderdeel van de Gelderse geschiedenis. Je hoort en leest er weinig van, terwijl het toch grotendeels de basis was voor onze huidige provincie Gelderland.” Het graafschap Hamaland bestond tussen de negende een elfde eeuw en besloeg grofweg het gebied tussen Montferland en Deventer. Onder de noemer Stichting Past Present wil Wijnands samen met zijn vrienden Gerben Zweers en Mats Uiterwijk zorgen dat Hamaland onderdeel uit gaat maken van de collectieve herinnering, ook in Montferland. “Dit willen we zo levendig en educatief mogelijk in beeld brengen in onze documentaire”, zegt Wijnands. “Dit doen we door de kijker inzicht te geven in belangrijke personen en locaties, waaronder de voormalige locaties van de motte Uppladen in Montferland en het Sint-Vitusstift in Elten.”



Wijnands zelfs kwam in aanraking met Hamaland via een patiënt van zijn oom die werkt in de geestelijke gezondheidszorg. “Deze was héél goed in stambomen en zocht dat uit voor mijn familie. Toen zag ik ineens graven van Hamaland staan”, zegt hij. “Dit wekte mijn interesse. Helemaal toen bleek dat het verhaal vrij onderbelicht was gebleven.” Dat Hamaland uiteindelijk een onderwerp voor een documentaire en zijn afstudeerscriptie zou worden, vindt Wijnands dan ook mooi.



Financiering bijna rond

Om hun plannen van de grond te krijgen, richtte Wijnands met zijn partners Stichting Past Present op. Voor de financiering van hun project startte het drietal in 2020 een crowdfundingsactie. “Financieel zijn we nu bijna rond”, aldus de geschiedenisstudent. “Dit is de eerste keer dat we zoiets groots doen, dus we hadden een te krap budget aangehouden. Met andere partijen zijn we nu in gesprek om het restant van de benodigde negentienduizend euro bij elkaar te krijgen.”





