Kanker moet meer bespreekbaar worden, volgens Radboudumc

Het Radboudumc grijpt Wereldkankerdag dit jaar aan voor een heleboel online activiteiten. Deze dag is altijd op de eerste donderdag van februari, dit jaar op de 4e van deze maand. Doel is vooral het meer bespreekbaar maken van de ziekte.

Online en live

Kanker is nog altijd een ziekte waar mensen weinig over praten, vindt het Radboudumc. Daarom wil het Nijmeegse ziekenhuis mensen de mogelijkheid geven er meer over te leren, te vragen en ervaringen te delen. Er is een mogelijkheid om live mee te kijken en praten. Mensen kunnen minicolleges volgen, een virtuele rondleiding door de afdeling oncologie en ook meekijken naar nieuwe behandelmethoden.

Informatie en ervaringen

In het live gedeelte van de dag gaat het over wetenschappelijk onderzoek naar kanker, en kunnen deelnemers daarover chatten met experts en elkaar. Ook zijn er ervaringsverhalen van genezen kankerpatiënten.

In de minicolleges gaat het onder meer over het vroeg opsporen van kanker, over de psychologische gevolgen van langer leven, en over de regie in eigen hand nemen.