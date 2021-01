Bij gebrek aan woningen zélf gaan bouwen: het gebeurt steeds meer

"Hierzo", wijst Sophie van Doornik, met een groot gebaar naar de moddervlakte achter haar. Ongeveer daar moet hun voortuin komen, vult haar partner Bas Bruisten aan. Ze bouwen samen met anderen een woonwijkje in Bergharen.

Je moet wel

Net als op andere plaatsen is ook in de gemeente Wijchen een flink woningtekort. Helemaal in de kleine kernen. "Dat kunnen wij als gemeente nooit zo goed als bewoners dat samen kunnen", zegt wethouder Geert Gerrits over het toenemend aantal initiatieven van particulieren die woningen neerzetten.

"De eerste buurtbarbecue wordt bij wijze van spreken al gehouden voordat de schop in de grond gaat. Dus uiteindelijk draagt het bij aan de leefbaarheid van de kernen."

Voor mensen die in zo’n kleine kern willen wonen, is er door het enorme woningtekort ook weinig keus. "Je moet wel", zegt Bas. Sophie: "Als je hier wilt blijven wonen." En dat is fijn voor jonge starters die anders gedwongen worden te vertrekken van de plek waar ze zijn opgegroeid. Dat geldt ook voor Sophie: "Ja, ik ben hier geboren en opgegroeid. Dus ik ben blij dat ik hier dadelijk weer kan gaan wonen."

Een antwoord op woningtekort

Volgens de gemeente zijn die toenemende particuliere initiatieven, zoals in Bergharen - en bijvoorbeeld ook in Niftrik - veel meer dan een druppel op de gloeiende plaat.

"Op deze manier kan een antwoord worden gegeven op het woningtekort. Ik denk dat, naast deze initiatieven, nog steeds de grootschalige projecten nodig zijn om ook het tempo te maken, maar die kleinschalige initiatieven - met name in de kleine kernen, de dorpen - doet dat echt wat."

Voor Bas en Sophie is het nog even wachten tot de modderige vlakte een huis is geworden waarvan ze de sleutel in de voordeur kunnen steken. "We hopen begin 22, dat het dan al een heel eind af is", zegt Sophie. Bas: "Begin april moet de aannemer beginnen met de start bouw, dus dat schiet al op." En dan schieten ze nog maar wat foto's met hun mobiele telefoons.

Rond 9000 nieuwbouwwoningen

Er moet nog flink gebouwd worden om het woningtekort in ons land aan te pakken. In Gelderland kwamen er vorig jaar rond de 9000 nieuwbouwwoningen bij, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde. De groei van de woningvoorraad ligt iets boven het landelijk gemiddelde.

Onze provincie neemt de vierde plaats in als het gaat om het aantal opgeleverde woningen en de groei van de huizenvoorraad. In Zuid-Holland werden vorig jaar de meeste woningen opgeleverd en Flevoland telde relatief de grootste groei van alle provincies. In totaal kwamen er in ons land ruim 69.000 huizen bij, goed voor een woningvoorraad van bijna 8 miljoen .