'Het wordt alleen maar onveiliger voor ons', vrees voor sluiting Nijmeegse tippelzone

Veertig is ze. En ze is straatprostituee. Het is niet haar echte naam, maar we noemen haar maar even Chantal. Ze werkt in Utrecht en in Nijmegen. Ze wil niet voor de camera haar verhaal doen. De Nijmeegse is ook moeder van drie kinderen en heeft een parttime baan in de zorg.

Sluiting van de tippelzones noemt ze een ramp. “Iedereen is er kapot van dat het moet sluiten. In Utrecht ook. Niemand kan het geloven eigenlijk. Heel veel zijn gewoon bang. En verdrietig.”

Anderhalf miljoen euro

De gemeenteraad van Nijmegen is in meerderheid nog tegen sluiting van de tippelzone, maar het college van burgemeester en wethouders wil dat de werkplek voor de vrouwen dichtgaat en ze aan een ander bestaan helpen. Een project van anderhalf jaar waar anderhalf miljoen euro voor is uitgetrokken. Het college vindt de werksituatie van de vrouwen inhumaan.

"Ja, wat is inhumaan?", zegt bestuurskundige Mi Jung van de Velde. Ze deed jarenlang landelijk onderzoek naar tippelzones, waaronder die in Nijmegen. "Is het inhumaan dat je ergens bestaansrecht hebt? Dat je ergens kan werken?"

Allemaal ondergronds

Chantal maakt zich grote zorgen. Om zichzelf en om haar collega's. “Om te denken dat als je het sluit, dat het dan weg is, dat het dan ophoudt, dat is een verkeerde gedachte. Het verplaatst zich alleen. Dan heb je ook meer kans op uitbuiting. Het gaat allemaal ondergronds. Je hebt er geen zicht meer op. Het wordt gewoon alleen maar onveiliger voor ons.”

Dat denkt ook onderzoekster Van der Velde. Niet het openhouden, maar juist sluiting van tippelzones ziet zij als inhumaan. "Ja, dat denk ik wel. Uit veel onderzoeken blijkt - ook uit mijn onderzoek - dat de vrouwen die hier toegang toe hebben, die kunnen werken in het zicht met een toezichthouder en de afwerkloods, dat zij minder geweld meemaken."

Uitbreiding in plaats van sluiting

Straatprostituee Chantal verwijst naar haar ervaring in Utrecht, waar de tippelzone deze zomer al sluit. In Nijmegen moet dat volgend jaar gaan gebeuren. “Het gaat niet werken. In Utrecht, waar de tippelzone ook sluit met zo’n uitstapprogramma, gaan er van de 60 vrouwen zes iets anders doen. Vind je dat een geslaagd project?”

Ze zou liever uitbreiding van het aantal pasjes zien om te mogen werken op de tippelzone. In Utrecht heeft ze zo'n pas. In Nijmegen niet. Ze werkt illegaal aan de rand van het gebied. Daardoor heeft ze al meer met geweld te maken. Ze brak al eens al haar tenen toen ze uit een rijdende auto sprong van een man die er met haar vandoor wilde gaan.

Veilige werkplek

De gedachte dat ze de mogelijkheid verliest om haar werk relatief veilig te kunnen doen laat Cantal maar niet los. “Dat is toch verschrikkelijk? Mensen hebben misschien geen idee hoe het is, en ik snap dat ook. Als het een ver-van-je-bedshow is dan kun je dat ook niet bergrijpen."

"Maar het is gewoon rampzalig voor de sekswerkers als het dicht gaat", gaat ze verder, "iedereen verdient een veilige werkplek. Ook wij. Wanneer er een paar vrouwen dood gevonden worden in een park, of in een bos, of in een huis… gaan ze het dan weer opengooien?”

