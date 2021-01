Babyboom in regio van Tiel

Hydrangeaworld, een samenwerkingsverband van hortensiakwekers, hebben een actie bedacht om kersverse vaders en moeders een attentie te schenken in de vorm van een roze of blauwe hortensia. Het blijkt dat er sinds begin januari van dit jaar 89 baby’s zijn geboren alleen al in het Tielse ziekenhuis Rivierenland.

Er zijn in vergelijking met vorig jaar 18 meer baby’s geboren. Dat is een toename van bijna 30%. Niet alleen in Tiel wordt er melding gemaakt van een stijging, maar je ziet die tendens over het algemeen in heel Nederland, aldus de organisatie. Er zou dus sprake van een babyboom.

Manon Haneveer, unitmanager Vrouw en Kind Centrum van het Rivierenland Ziekenhuis: “Sinds eind december draaien we overuren. Baby’s trekken zich niets aan van een lockdown of avondklok. Je kunt op je klompen aanvoelen dat er over 9 maanden een nieuwe geboortegolf volgt!”