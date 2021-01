Fastfood? Niet overal, vindt Ede

Meijer en zijn collega's zijn bang dat 'ongezonde' snackbars en grote fastfoodketens straks de plek innemen van restaurants die omvallen vanwege de coronacrisis. Dat is volgens hen zeer onwenselijk. De gemeenten willen daarom de bevoegdheid krijgen om de verkoop van ongezond voedsel op bepaalde plekken te verbieden, nu kan dat nog niet.

Alle fastfoodketens naast elkaar!?

Gemeenten hebben de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde voedselomgeving, maar missen juridische bevoegdheden om in te grijpen in de alsmaar groeiende ongezonde voedselomgeving, schrijven de wethouders over de huidige situatie. Dat moet anders, stellen ze.

In Ede zijn specifiek twee plekken waar ongezond voedsel volgens de wethouder zoveel mogelijk verbannen zou moeten worden: in de buurt van scholen en straks bij het nieuwe station Ede-Wageningen.

Want precies naast dat station komt juist een attractie over gezonde voeding: de World Food Center Experience. "Stel je voor dat je in het station alle fastfoodketens naast elkaar hebt, dan is de boodschap (gezond eten) wel weer verdwenen", zegt Meijer tegenover Nieuwsuur.

Ede is overigens niet van plan alle snackbars te weren uit de stad en McDonald's weg te jagen, laat een woordvoerder van de wethouder weten. "Maar we zouden het prettig vinden om meer middelen te hebben. We willen bijvoorbeeld met ondernemers praten wat er nog méér mogelijk is, naast de ongezonde hap."

Meer sturing

De wethouder zou graag meer sturing willen hebben zodat bewoners en bezoekers van zijn gemeente sneller voor gezond voedsel kunnen kiezen. Zeker bij scholen. "We hebben met elkaar afgesproken: geen coffeeshop in de omgeving van middelbare scholen. Maar dat is niet het enige ongezonde dat jongeren tot zich nemen."

De vijf steden roepen het kabinet op om in te grijpen: er zouden in de Omgevingswet en de Warenwet heldere regels moeten komen over gezonde voeding. Dan kunnen gemeenten bijvoorbeeld rondom scholen, stimuleren dat ondernemers gezond voedsel aanbieden.

Daarnaast willen de gemeenten met een wijziging van de Warenwet bewerkstelligen dat ze een overaanbod van ongezond voedsel kunnen voorkomen.

