GGD opent vaccinatielocatie in Doetinchem

"Doordat nu steeds meer vaccin ter beschikking komt en de vaccinatiestrategie is aangepast, zal het aantal vaccinaties fors gaan oplopen komende periode", meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Om dit te bolwerken wordt er door de GGD NOG volgende week onder meer een extra vaccinatielocatie in Doetinchem geopend. Volgens een woordvoerder zijn ze bezig met de laatste voorbereidingen en wordt op korte termijn bekend waar er in Doetinchem geprikt zal worden.



Eerder moesten Achterhoekse zorgmedewerkers zich laten vaccineren buiten de regio, bijvoorbeeld in Apeldoorn of in Arnhem, nu wordt dat Doetinchem als centraal punt. Aangezien het aantal vaccinaties volgens de woordvoerder de komende tijd oploopt zullen er door de GGD NOG nog meer locaties opgezet gaan worden. Of dat voor nog een extra locatie in de Achterhoek zorgt is niet duidelijk.



Elver gestart met vaccineren

Gehandicaptenorganisatie Elver uit Nieuw-Wehl is dinsdag als eerste organisatie in de Achterhoek gestart met het vaccineren van hun bewoners. Onder toeziend oog van burgmeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem werd bewoner Gerben als eerste gevaccineerd.





