Joris Nieuwenhuis: 'Wout beste wielrenner van de wereld'

Het is geen vanzelfsprekendheid dat Mathieu van der Poel zondag de wereldtitel bij het veldrijden prolongeert, zegt de Zelhemse veldrijder Joris Nieuwenhuis: "Wout van Aert is momenteel de beste wielrenner van de wereld."

Het parcours in de Belgische kustplaats Oostende, met veel zand in plaats van zuigende modder, lijkt in het voordeel van Van der Poel. "Maar Wout is ook goed op zo'n parcours", zegt Nieuwenhuis, die zichzelf niet wil spiegelen aan de twee topfavorieten en al blij is met een plek in de top tien.

Afgelopen zondag in het Belgische Overijse kwam Nieuwenhuis niet verder dan de zeventiende plek, de eerste cross na een trainingskamp in Spanje met zijn ploeg Team DSM, als voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. De veldrit van afgelopen zaterdag in het Belgische Hamme liet hij nog schieten. "Ik was al een tijd in Spanje geweest en wilde niet gelijk weer een heel weekend weg", zegt de Achterhoeker, die zondag voor de derde maal op rij deel uitmaakt van de Oranjeploeg bij de profs.

Slomer

Hij geniet maandag van het mooie zonnige winterweer in het Hengelse Zand, waar hij een hersteltraining afwerkt na de zware cross in Overijse een dag eerder. "Ik kijk uit naar het WK, heb er echt zin in en ga er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen."

Het cross-seizoen verloopt voor Nieuwenhuis minder voorspoedig dan in voorgaande jaren. Voor Team Sunweb reed hij afgelopen jaar een geslaagde Tour de France, waardoor hij als renner sterker is geworden. "Ja, ik heb meer inhoud gekregen, maar ben daardoor ook slomer, minder fel geworden. En dat is voor het crossen weer minder", zegt Nieuwenhuis.

Bovendien begon het seizoen op de weg later als gevolg van de coronacrisis en liep de wedstrijdkalender langer door, zodat Nieuwenhuis na een vakantie ook later instapte bij de veldrijders. "Maar ik moet mezelf ook niet vergelijken met Van der Poel en Van Aert", zegt hij, bij wie de focus van de cross misschien meer verlegd wordt naar de weg. "Maar de combinatie vind ik nog altijd het mooiste."

'Goed focussen'

Zondag nog één keer vlammen in het zand en dan richt hij zich op het wegseizoen. Met de Omloop Het Nieuwsblad op 27 februari als eerste grote koers. Dan volgt een Italiaans programma met de deels onverharde wedstrijd Strade Bianchi en de etappekoers Tirreno-Adriatico. Daarna kijkt hij uit naar Parijs-Roubaix en volgt hopelijk weer de Tour de France.

Hij praat nog met ontzag over de laatste editie in Frankrijk, met een hoofdrol voor Van Aert. "Hij reed bergop aan kop en won vervolgens ook nog de sprint. Ongelofelijk", zegt Nieuwenhuis, die de Belg zondag als een meer dan geduchte concurrent voor Van der Poel beschouwt. "Wout is altijd sterk op het WK, hij kan zich goed focussen op zo'n wedstrijd."