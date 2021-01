Dodelijke brand in zorgcentrum Wilp is aangestoken, schrik is groot

''Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Wat er is gebeurd, is heel ingrijpend voor ze. Ze kunnen alles nog niet bevatten'', vertelt woordvoerder Diane Onnink van Zozijn. "We gaan de komende dagen pas merken wat het echt met ze doet."

De zorginstelling heeft woensdagmorgen een 'praatpapier' opgesteld met foto's en begrijpelijke taal om aan de cliënten uit te leggen wat zich in de nacht heeft afgespeeld en de gebeurtenis met elkaar te bespreken.

Schrik is groot

De brand brak rond 02.00 uur uit in een kamer van de instelling. Hulpdiensten waren snel aanwezig en hebben geprobeerd de bewoners zo snel mogelijk te evacueren. Voor een van de bewoners kwam de hulp te laat. Ondanks pogingen om deze bewoner te reanimeren, is hij overleden. Het gaat om een man van van rond de 50 jaar oud.

"We zijn enorm geschrokken. Het is heel erg voor deze cliënt en zijn familie", vertelt Onnink. "We doen alles voor de veiligheid van onze mensen, dat hebben we eigenlijk tiptop in orde. Dat dit nu gebeurt, daar schrikken wij heel erg van."

Brandstichting

De politie zegt dat de brand is aangestoken. Dat bleek volgens de politie al snel uit het eerste onderzoek.

Omdat de brand is aangestoken door de bewoner die is overleden, is het onderzoek naar de oorzaak direct afgerond.

In quarantaine

In de kleinschalige woonvorm waar de brand uitbrak, zaten bewoners in quarantaine vanwege het coronavirus. Het zou woensdag de laatste dag van de quarantaine zijn.

Op het terrein van Zozijn wonen zo'n 400 verstandelijk gehandicapten in kleinschalige gebouwen. In het gebouw waar de brand woedde woonden negen cliënten. Van hen kunnen vijf woensdag terug naar de kamer, drie anderen worden ondergebracht in andere woonruimten.

