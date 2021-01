Ondernemers in Zaltbommel bewaken elkaars winkels tijdens avondklok

Het loopt tegen negenen in het centrum van Zaltbommel en de avondklok gaat bijna in. Stil is het echter niet tussen de winkelpanden. Tientallen mensen hebben zich verzameld om hun binnenstad veilig te houden. Theo Teelen heeft een horecazaak in het centrum van Zaltbommel. Hij voelt zich genoodzaakt naar zijn onderneming te gaan om de boel te beschermen tegen vernieling en plundering.

"Er waren geruchten dat hier het een en ander stond te gebeuren. Maar ik bescherm het liever dan dat ik scherven moet rapen", zegt Teelen. "Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het een rustige avond."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De uitbater staat niet alleen: ook collega-ondernemers zijn naar het winkelgebied gegaan. Geert Bruygom, eigenaar van een bloemenhandel buiten het centrum, zag de voorbije dagen wat zich in andere steden afspeelde en besloot dat niet zomaar in 'zijn' Zaltbommel te laten gebeuren. "Als je hier morgen nou langs loopt en het is gesloopt, dat is toch zonde van zo'n mooi stadje?", zegt hij.

'Hier geen Den Bosch'

"Ik was maandag aan het werk in Den Bosch en 's avonds was heel die stad gesloopt", vervolgt Bruygom. "Dat wil je hier niet meemaken. Het heeft niets met corona te maken, niets. Het is gewoon rellen en de boel opnaaien. Als we alles maar toelaten, wordt het wel heel makkelijk", zegt hij. "Als ze met honderd man komen, is plunderen het enige wat ze willen. Da's heel makkelijk, ze tikken alle ramen eruit, slopen de boel en gaan weer naar huis. Zakken vol, iedereen naar de klote. Maar als ze komen en er staan hier honderd mensen te wachten, dan denk ik dat ze zich achter de oren krabben."

Het zijn niet alleen ondernemers die voor alle zekerheid naar de binnenstad zijn getrokken. Meer mensen hebben zich verzameld op de locatie die, in het doemscenario, een plek des onheils wordt. Een omwonende wil ook even poolshoogte nemen. "Het is nu rustig en hopelijk blijft dat ook zo. Daar ziet het wel naar uit. Ik moet zo snel door, want het is twee minuten voor negen", merkt hij op, waarna hij snel de laatste meters naar zijn woning aflegt.

