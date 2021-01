Noodbevelen in Doetinchem en Zaltbommel, maar rellen blijven uit

23:30 Liveblog gesloten

Het liveblog is gesloten. Lees hieronder terug hoe de avond in onze provincie verliep.

21:57 'Mogelijk woensdagavond rellen in Doetinchem'

De verwachte rellen in het centrum van Doetinchem lijken dinsdagavond uit te blijven. Na het wegsturen van een aantal groepen en het afkondigen van een noodbevel is het volgens de burgemeester rustig in de binnenstad.

"De groep die wilde komen om te rellen, lijkt er niet te zijn geweest", zegt burgemeester Mark Boumans tegen REGIO8. De gemeente ontving signalen dat een groep van een kleine honderd jongeren uit was op relschoppen. "Ons beeld was dat het een groep met jongere lui was, tieners. Ze waren uit op relschoppen en wilden winkelruiten inslaan om te plunderen." Waar de komst van deze personen uitbleef, kwamen er wel meerdere oudere jongeren naar het centrum om de stad te verdedigen. "Op aanzeggen van de politie is die groep grotendeels huiswaarts gekeerd", aldus Boumans.

Wel spreekt de burgemeester zijn zorgen uit over woensdagavond. "Het signaal was wisselend of de rellen dinsdag of woensdag zouden zijn", zegt Boumans, die aangeeft dat de gemeente en de politie alert blijven. "Ik ben zelf wel bezorgd dat dit nog niet over is. Landelijk niet, maar ook in Doetinchem niet. We kunnen niet denken dat we het dinsdagavond hebben gered en dat het daarmee klaar is."

Lees hier het hele verhaal.

21:46 Geen berichten van ongeregeldheden

De dinsdagavond lijkt tot nu toe, ondanks meerdere noodbevelen, zonder noemenswaardige incidenten te zijn verlopen.

21:14 Zaltbommel houdt zelf de wacht

Enkele ondernemers en bewoners van Zaltbommel zijn dinsdagavond ook na 21.00 uur nog in het centrum van de stad. Met hun aanwezigheid willen ze voorkomen dat relschoppers huis komen houden. Er is veel politie aanwezig. Die lijken de situatie te gedogen en de aanwezigen slechts aan te spreken op het feit dat ze na 21.00 uur niet meer op straat mogen zijn vanwege de avondklok.

In Zaltbommel is een noodbevel van kracht, omdat er angst is voor ongeregeldheden. Vooralsnog verloopt de avond in de stad rustig.

Zaltbommel houdt zelf de wacht. Foto: Omroep Gelderland

21:00 Onze verslaggever vanuit Winterswijk

20:46 Veel controles op Europaplein in Wijchen

In Wijchen is dinsdagavond de nodige politie ter plaatse. Er zijn veel jongeren staande gehouden, waarvan gegevens zijn genoteerd. Veel controles waren op het Europaplein, zo meldt een videocorrespondent ter plaatse.

Veel controles op Europaplein in Wijchen. Foto: Persbureau Heitink

20:42 In Winterswijk lijkt nu alles onder controle

Het is rustig in Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

20:37 'Avond verloopt rustig in Doetinchem'

Er is veel politie op de been in Doetinchem. En er zijn busjes van de ME gezien. Er zijn kleine groepjes jongeren en fans van De Graafschap op straat, zo meldt een verslaggever van mediapartner REGIO8. Vooralsnog verloopt alles rustig.

20:31 Vooral jongeren op de been in Winterswijk

In Winterswijk is rustig op dit moment. De politie is met drie wagens op de Markt aanwezig. Er zijn wel wat jongeren op de been, maar die komen vooral een kijkje nemen. Ze staan op afstand.

20:24 Het zekere voor het onzekere

In Winterswijk is het pand van restaurant De Zwaan op de Markt dicht getimmerd.

Restaurant De Zwaan in Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

20:17 Politie houdt de boel in de gaten in Doetinchem

Politie is volop aanwezig in Doetinchem. Foto: REGIO8

20:03 Noodbevel voor Doetinchem van kracht

19:44 Ook Winterswijk is alert

18:57 Ook signalen voor demonstratie in Nijkerk

De gemeente Nijkerk zegt signalen te hebben ontvangen dat mensen zich dinsdagavond willen verzamelen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Burgemeester Gerard Renkema hoopt vurig dat mensen zich niet "laten opjutten."

“Ondernemers in onze gemeente hebben het al maanden zwaar. Nu komen daar de zorgen bij dat zij getroffen kunnen worden door relschoppende groepen.” Ook hij zegt snel te kunnen opschalen als dat nodig is en doet een beroep op ouders om kinderen extra in de gaten te houden.

18:26 Burgemeester Doetinchem wil dat iedereen thuis blijft, ook 'beschermers van de stad'

Op sociale media circuleren berichten waarin mensen elkaar oproepen dinsdagavond in Doetinchem te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Burgemeester Mark Boumans roept iedereen op thuis te blijven en doet een beroep op ouders. "Ouders zorg dat je kinderen binnen blijven! Een overtreding van een noodbevel is een misdrijf en uw kind heeft daar zijn of haar hele leven last.”

Hij reageert ook op groepen die zich dinsdagavond willen inzetten als ‘beschermers van de stad’. “Hoezeer ik dit gebaar waardeer, toch de oproep van mijn kant om dit niet te doen. Hoe meer mensen er op straat zijn, hoe lastiger de situatie voor de politie is. Geef de politie de ruimte om haar werk goed te kunnen doen”, schrijft Boumans. "De politie is vanavond extra waakzaam vanavond. Als het nodig is dan geef ik direct een noodbevel af", besluit hij.

18:08 Burgemeester Wijchen 'treft noodzakelijke maatregelen'

Marijke van Beek, burgemeester van Wijchen, roept haar inwoners via Twitter op de rust te bewaren. “We begrijpen jullie onrust en vragen. Vertrouw erop dat ik alle noodzakelijke maatregelen tref. Laten we met elkaar de rust bewaren”, schijft ze. Ze reageert op het gerucht dat relschoppers dinsdagavond naar Wijchen willen komen.

17:51 Doetinchem, Wijchen en Zaltbommel staan op scherp vanwege mogelijke rellen

De burgemeesters van Doetinchem, Wijchen en Zaltbommel staan op scherp, omdat er op sociale media berichten circuleren waarin mensen elkaar oproepen dinsdagavond te gaan demonstreren tegen de coronamaatregelen. In Doetinchem wil een groep zich verzamelen om de stad ‘te verdedigen’ tegen relschoppers.

Lees hier het hele verhaal.

17:45 Noodbevel in Zaltbommel vanwege mogelijke rellen

Burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege vermeende rellen in zijn stad. Op sociale media circuleren berichten waarin mensen elkaar oproepen dinsdagavond in Zaltbommel te demonstreren tegen de coronamaatregelen.

Het noodbevel betekent dat de burgemeester vergaande bevoegdheden krijgt om de orde te handhaven. Er wordt extra politie ingezet en toegangswegen richting het centrum worden in de gaten gehouden.

"Vanavond is er in Zaltbommel extra politie beschikbaar en er ligt een noodbevel klaar. Met dit noodbevel kan de politie overlastgevende personen direct uit het gebied verwijderen. Ik ben blij met alle inwoners die met ons dit opruiende gedrag afkeuren. Laten we met elkaar de rust bewaren en allereerst zorgen voor onze eigen veiligheid”, aldus burgemeester Van Maaren