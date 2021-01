Nieuw hoofdstuk in soap rond subsidie voor Kroondomein Het Loo, Kamer eist duidelijkheid

De regering moet openheid geven over de subsidie die Kroondomein Het Loo op de Veluwe krijgt. De Tweede Kamer nam dinsdag een voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) aan over de financiering en openstelling van het landgoed, waar de koning volgens de partij ook jaagt. Het zou gaan om een bedrag van bijna 5 miljoen euro.

Kroondomein Het Loo is eigendom van de Staat, maar wordt beheerd door een rentmeester van koning Willem-Alexander. De koning krijgt daar subsidie voor, net als alle andere particuliere beheerders van natuurgebieden. Voorwaarde voor die subsidie is dat het natuurgebied bijna alle dagen van het jaar open is voor bezoekers.

Vorig jaar ontstond ophef over de subsidieverstrekking, omdat de koning 7200 hectare van zijn landgoed drie maanden van het jaar sluit. Volgens juristen zou dit onrechtmatig zijn.

'Valt samen met jachtseizoen'

Kamerlid Frank Wassenberg, die de motie indiende, zegt dat het goed is dat de Kamer een vuist maakt in deze kwestie. "De maandenlange sluiting van het Kroondomein valt niet toevallig samen met het jachtseizoen, waardoor de koning onbespied en ongehinderd kan jagen."

Met het openbaar maken van de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking wordt duidelijk op welke gronden de subsidie is verstrekt en of dat volgens de regels is gebeurd, aldus de PvdD.

Al jarenlang ophef

Al jaren is er ophef over de subsidie voor het Kroondomein. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het Kroondomein het hele jaar voor het publiek toegankelijk is. Volgens activisten jaagt de koninklijke familie in de periode dat het landgoed is gesloten, maar officieel is het Kroondomein in die maanden vooral dicht vanwege de paringstijd.

