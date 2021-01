'Nijmegen moet zich nu niet gek laten maken', burgemeester roept op tot rust

Bruls trok dinsdag het noodbevel van de dag ervoor weer in, omdat er geen sprake meer was van concrete dreiging voor Nijmegen. "Zo'n noodbevel is een heftig middel, dat doe je als burgemeester wanneer er sprake is van acute dreiging. We blijven wel waakzaam. De komende nachten zal er extra politie zijn in onze stad - zoals dat denk ik voor heel Nederland geldt. We hebben niet de illusie dat alles voorbij is", zegt Bruls.

Wél ruimte voor demonstranten

De burgemeester pleit wel voor het recht op demonstreren. "Relschoppers moet je aanpakken en voor het gerecht brengen. Maar er zijn ook mensen die oprecht zorgen hebben over de coronamaatregelen en de avondklok. Die willen daar hun stem over laten horen en die ruimte moeten we ze geven."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hoewel er maandag dus sprake was van acute dreiging, hoopt de burgervader dat Nijmegen zich niet 'gek laat maken' door de gebeurtenissen. "Het is de vrees die we vrezen, heet het mooie gezegde. Ik merkte gisteren dat het wel heel groot werd gemaakt door sociale media en alle mensen die elkaar napraten. Uiteindelijk zie je dat we, door de politie gericht in te zetten aan de randen van het centrum, meerdere groepen en groepjes hebben kunnen wegsturen. Dat optreden was afdoende."

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

De start van de avondklok leek het sein voor groeperingen om te starten met rellen, waarna het in diverse steden misging. De samenleving moet zich volgens Bruls afvragen hoe het verder wil in deze kwestie. "Als je je nu iedere avond laat opjagen door de beelden op televisie en op sociale media, heb je ook geen leven meer. Dus laten we met beide voetjes op de vloer blijven", zegt Bruls.

Laat je niet opjagen door de beelden op tv en op sociale media

Nijmegen heeft de boel nu onder controle, maar Bruls erkent dat een situatie snel kan escaleren. "Dat zag je in Den Bosch, daar ging het ook heel snel. Je kunt niet alles voorkomen, het risico zit er altijd in. Maar door als politie, boa's, jongerenwerkers en straatcoaches goed samen te werken, haal je een hoop ellende weg. Dan haal je de angel eruit. Laten we ook naar die plekken kijken. Dat leidt tot kalmering", denkt de burgemeester.

Vijftig man met wapens

Garanties afgeven dat het in Nijmegen nu rustig blijft, kan Bruls niet. De politie is voorbereid op een situatie waarin er nieuwe onlusten ontstaan. "Als er vijftig man van buiten komen met wapens in de hand, kun je nooit iets garanderen. Maar laten we hopen dat dat niet het geval zal zijn. Gebeurt het wel, dan zullen we snel opschalen en daar een antwoord op proberen te geven."

Zie ook: LIVEBLOG | Noodbevel van kracht in Zaltbommel vanwege mogelijke rellen