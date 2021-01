Aaltenaar Nick blogt over strijd tegen kanker

“Ik heb het gevoel dat het voor mijn ouders moeilijker is om erover te praten dan voor mezelf”, zegt Nick. Omdat zijn vader en moeder in het dorp vaak werden geconfronteerd met vragen over de ziekte van hun zoon, besloot Nick zelf updates te geven. “Het is best confronterend als mensen er steeds naar vragen en ze dertig keer per dag hetzelfde moeten zeggen. Als ik het dan in een blog schrijf, kunnen mensen het daar lezen. Dan hoeven ze niet constant mij of naasten van mij te vragen.



Nick legt in zijn teksten onder meer uit hoe het was om zijn voetbalteam bij AZSV te vertellen over de diagnose en gaat hij in op zijn behandeling. Zo werd op de dag van de diagnose een van zijn ballen verwijderd, waarna een lang traject met chemokuren volgde om de uitzaaiingen te bestrijden. “Voor mij is het schrijven niet confronterend omdat ik het niet zie als iets slechts”, vertelt de blogger. “Ik lijd niet aan kanker, het is mij overkomen.”



‘Ik zie het als een wedstrijd’

De Aaltenaar kiest er bewust voor om zijn traject te beschrijven als een strijd tegen kanker, hoewel dit hem op kritiek kwam te staan van lezers. “Zo zie ik het zelf nog steeds, maar ik snap ook dat mensen het niet zo zien”, zegt Nick. “Als mensen het niet halen, zeg ik niet dat ze niet hard genoeg gevochten hebben. Voor mijn eigen mindset is het wel goed dat ik het als wedstrijd zie. Omdat ik niet van verliezen hou.”



Van blog naar boek

Het blog is inmiddels flink opgeschoten en Nick wil zijn verhaal ook in een boek uitbrengen. Terwijl zijn haar na de behandelingen langzaam terugkeert op zijn hoofd, krijgt hij vrijdag een belangrijke testuitslag te horen. Met het schrijven en andere activiteiten probeert hij er niet te veel mee bezig te zijn: “Dan denk je er vanzelf minder aan”, zegt Nick. “Ik hoop dat het goed is en dat ik kanker echt verslagen heb. Dat ik sterker ben dan die verschrikkelijke ziekte.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: