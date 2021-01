Waterschap overweegt intrekken sproeiverbod

"We zijn nu bezig met de voorbereiding om dit verbod in te laten trekken", aldus Petra Augustijn, woordvoerder van het waterschap. Om het water op peil te houden en problemen met de waterkwaliteit te beperken werd het sproeiverbod afgelopen zomer in de Achterhoek ingesteld: "Om het systeem weer voldoende te laten herstellen van de droge periode willen we zoveel mogelijk water in ons gebied houden. Dit water krijgt dan de tijd om naar het grondwater te zakken", zo legt Augustijn uit. De Achterhoek kampte voor het derde jaar op rij met een extreem droge zomer. Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater werd deze zomer dan ook nog nooit zo vroeg in het jaar ingevoerd.



Het waterschap ziet dat de huidige situatie van de waterstand in de Achterhoek gelijk is als in voorgaande jaren. "Over het algemeen is de waterstand weer normaal en staat er in alle sloten en beken die de afgelopen zomer zijn drooggevallen weer water. Ook zijn de grondwaterstanden in het grootste deel van ons gebied weer redelijk normaal voor deze tijd van het jaar", zegt Augustijn.





