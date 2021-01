Nijmeegse wethouder roept Rijk op startende horecaondernemers en retailers te helpen

320 zeer jonge bedrijven

Hoewel er in de Nijmeegse binnenstad nog weinig faillissementen zijn, vreest Esselbrugge voor de groep ondernemers die in 2018 of later gestart zijn in de horeca of detailhandel. Gesprekken met hen hebben geleid tot de brief aan de staatssecretaris en het agenderen van het onderwerp in de G40 Stedennetwerk en de VNG. “In onze binnenstad zijn 320 zeer jonge bedrijven gevestigd. Dat is 18 procent van alle winkels en horeca in de binnenstad. Dat is een groep ondernemers die helemaal nog geen reserves opgebouwd hadden tegen de tijd dat de coronacrisis begon, en totaal niet in aanmerking kwamen voor steunpakketten. Nu is er recent een steunpakket voor startende ondernemers gekomen en krijg ik nu alweer signalen dat dit voor lang niet iedereen soelaas gaat bieden. De toegang is problematisch, er worden weer allemaal drempels opgeworpen en de toekenning komt pas in mei of juni. Dat is veel te laat voor ondernemers die nu al aan het interen of lenen zijn. We merken nu ook dat een deel van hen door hun mentale reserves heen zijn. Dat is echt een verschil met de eerste lockdown, toen er nog goede moed was.” Wie ook een probleem hebben, zijn de ondernemers die te maken hebben met een partner die is uitgestapt. “Die hebben dan geen nieuw bedrijf, maar wel een andere rechtsvorm waardoor ze als starter gezien worden. Dat is echt niet uit te leggen.”

Sponsoring van faciliteiten in gevaar

Het zijn overigens niet alleen de ondernemers in de horeca en de retail zelf die in de problemen komen als er klappen vallen in deze sectoren, zegt Esselbrugge. “Ten eerste is daar de keten. Je kunt tegen een kledingwinkel wel zeggen: dan verkoop je de collectie van dit seizoen toch volgend jaar, maar zo werkt het niet. Daarnaast zijn er faciliteiten, zoals evenementen en cultuur, die normaliter gesponsord worden door ondernemers in de binnenstad. Maar die hebben na crisis eerst weer tijd nodig om een gezond bedrijf te krijgen en kunnen dat echt niet meteen weer ophoesten.”

Stapje extra

Nijmegen doet zelf al wat het kan om ondernemers in de binnenstad tegemoet te komen, zegt Esselbrugge. Zij laakt het gebrek aan steun vanuit Den Haag en vraagt het Rijk om een stapje extra te zetten door gemeentes te helpen met ondersteuning voor de lange termijn. “We hebben er zó om gevraagd om ondernemers perspectief te bieden, en dat is er nog steeds niet. Het Rijk had toch een routekaart uitgestippeld? Daar zien we nu weinig meer van. Het Rijk moet lokale economische impulsen steunen. Het beste is om gemeenten daar de financiële middelen voor te bieden, want wij spreken de ondernemers in kwestie ook direct.”

Professionele ondersteuning

De stad heeft startende ondernemers namelijk juist ‘bikkelhard’ nodig, vindt Esselbrugge. “Je moet omarmen dat ze in deze tijd een nieuwe start durven te maken. Dat soort economische initiatieven zijn belangrijk.” Nijmegen wil daarom professionele ondersteuning kunnen bieden aan ondernemers en voorkomen dat ondernemers zichzelf in de schulden steken. “We willen horecaondernemers aanbieden om hun bedrijf te laten doorlichten door een objectief en onafhankelijk bureau, dat ze kan adviseren in hoe ze verder kunnen of anders hun bedrijf kunnen beëindigen zonder meer kleerschuren oplopen. Voor retailers willen we mogelijk maken dat de stichting Credits kijkt naar hun bedrijven, klantengroepen en de mentale gezondheid van de ondernemers zelf. Daarvoor willen we bijeenkomsten organiseren, waarbij mensen meer inzicht krijgen in hun bedrijf. Daar moet men zich wel zelf voor aanmelden. We kennen wel een aantal ondernemers waarvan we hopen dat ze mee doen, maar ze moeten het zelf willen.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7