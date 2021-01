Straatrover met kapotte wijnfles in Nijmegen

De straatroof was tussen 9.30 en 10.00 uur.

Van de verdachte zijn beelden, maar de politie houdt ze achter de hand.

Politiewoordvoerder Sven Strijbosch: "Het onderzoek in deze zaak is bijna afgerond en er zijn goede beelden van de verdachte. Wij roepen hem op zichzelf te melden. Als hij dat niet doet dan laten we hem herkenbaar zien in dit programma."

Weet jij om wie dit gaat of gaat dit over jou? De politie zit klaar op 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem is te bellen op 0800-7000. Zaaknummer: 2021004119. Er is ook een tipformulier op politie.nl.