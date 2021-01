'Doe je wel voorzichtig?', zorgen bij familieleden van agenten

Stel. Je man, vrouw, ouder of kind is politieagent en gaat tijdens de rellen de straat op. Hoe blijf je dan achter als familielid? Politieagenten krijgen deze dagen te maken met bezorgde familieleden. "Normaal gesproken krijg ik niet zo veel appjes als ik aan het werk ga."

De Apeldoornse politiecommissaris Niels Nijman zit door zijn leidinggevende functie gewoonlijk veel op kantoor, maar bood nu aan bij te springen op straat. "Overal moesten extra mensen bij. En je wil er ook zijn als politieman. Je wil eraan bijdragen dat het veilig wordt op straat. Daarom ben je bij de politie gegaan."

Hij ging op de fiets door Deventer, waar stevige voorzorgsmaatregelen zijn genomen vanwege de aangekondigde rellen. Terrassen waren vastgezet en gemeente heeft losse fietsenrekken weggehaald. Nijman fietste met een collega door de stad. "Als het ergens grimmig is, kunnen we opschalen. Je fietst in groepjes van twee, maar weet van elkaar waar je bent."

Bezorgd thuisfront

"Ik heb nu meer appjes gekregen van familieleden dan anders. Zelfs mijn buurman zei: 'succes vanavond'. Mensen die thuis zitten en zich zorgen maken, dat is echt niet prettig." Politiewerk is nooit zonder risico, legt Nijman uit. Maar deze situatie is toch anders. "Het geweld keert zich nu tegen politie. Ook zien familieleden alle beelden op het nieuws."

'Het zet je op scherp'

Het laat hem en zijn collega's niet koud, die bezorgde appjes. "Het zet je op scherp. En je bent niet alleen, je zorgt ook voor je collega's. Je moet samen zorgen dat iedereen weer veilig thuiskomt." Binnen de politie zorgt het voor een extra teamgevoel, zegt Nijman. "Ook collega's in ondersteunende functies willen helpen. Je moet het toch samen doen. En als ik zie hoe veel politie er is, maakt dat me echt trots."

Op de fiets kregen Nijman en zijn collega ook veel steunbetuigingen. "Veel mensen spraken me aan en zeiden: zet hem op vanavond. Gelukkig bedoelt een grote meerderheid het goed en vindt deze rellen ook belachelijk."

'Blijf thuis'

Nijman roept jongeren op om thuis te blijven. "Ik zie veel nieuwsgierige jongeren die willen kijken bij ongeregeldheden, maar ik wil tegen ze zeggen: doe dat niet. En als ouders, ga met je kind in gesprek", betoogt Nijman. "Voor je het weet, beland je ergens in waar je niet in wil belanden."