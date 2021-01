Tranen tijdens hoger beroep Posbankmoord: 'Al 18 jaar houdt hij zijn mond, hoe kan hij?'

De hoogste rechter in ons land heeft de zaak terugverwezen naar het hof in Den Haag, omdat er twijfels waren over de bekentenis die de verdachte bij een undercoveroperatie van de politie aflegde.

Vandaag mochten de nabestaanden van Wiegmink gebruikmaken van hun spreekrecht. "Onze Benjamin, die door een ieder gerespecteerd, geliefd en bemind werd. Weg uit mijn en uit ons aller leven om nooit, nee echt nooit meer terug te keren."

Terwijl Peter Wiegmink, de broer van de vermoorde Alex het zegt, houdt ook hij het niet droog tijdens de zitting in Den Haag. Samen met de weduwe en haar drie zoons maakt Wiegmink gebruik van het spreekrecht. Ze vertellen allemaal dat de moord hun leven verwoest heeft.



Teruggevonden in uitgebrande auto

"Al achttien jaar houdt hij zijn mond. Hoe kan hij?", zegt de vrouw van Alex Wiegmink over de verdachte, Souris R.. Alex Wiegmink werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd korte tijd later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De moord op Wiegmink bleef jarenlang onopgelost.

In november 2016 kreeg Frank S. uit Boekel last van zijn geweten en legde hij bij de politie een bekentenis af. Later werd ook Souris R. opgepakt, na de inzet van de undercoveragenten.

"Wat ik de verdachte kwalijk neem is dat we geen afscheid hebben kunnen nemen, omdat de auto met Alex erin in brand is gestoken", zegt de vrouw van Wiegmink. "Hoe zwaar dat geweest is, is niet te beschrijven." Ook haar zoon zegt dat het horrorbeeld van de uitgebrande auto met zijn vader erin hem al zijn hele leven achtervolgt. "Dat beeld is in mijn hoofd geprent."

'Nooit de straat meer op'

Hoewel de Hoge Raad dus besloten heeft dat het hoger beroep van Souris R. over moet, bestaat er bij de familie geen enkele twijfel. "Er is maar een straf mogelijk en dat is dat de dader nooit meer als vrij man op straat mag lopen."

Op 3 februari gaat de zaak verder, dan wordt bekend, welke straf tegen de verdachte geëist wordt.

