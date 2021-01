Verkeersregelaars bij gevaarlijke oversteek bij Oosterhoutse basisschool

De gevaarlijke fietsoversteekplaats op de Griftdijk in Oosterhout ter hoogte van de Dick Brunastraat, die zich in de nabijheid van basisschool De Uitdaging bevindt, wordt vanaf het heropenen van de school tot de realisatie van een herinrichting aan de weg gefaciliteerd door verkeersregels. Dat laat het Nijmeegse college weten.

Aanpassingen aan de oversteekplaats

De oversteekplaats wordt als zeer onveilig ervaren door kinderen en ouders. Oversteken zou bijna onmogelijk zijn. Daarom heeft het college eerder al toegezegd middels een herinrichting van de weg voor een middeneiland te gaan zorgen. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers de twee rijbanen van de Griftdijk afzonderlijk oversteken. Dit vergt echter een grondige aanpassing met het uitbuigen van de weg, verleggen van de fietspaden langs de Griftdijk en vernieuwde aansluitingen van de Dick Brunastraat en Zegelringstraat/Carbatinastraat. “Dit hopen we voor het volgende schooljaar gerealiseerd te hebben”, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). “Dit omdat het best een ingewikkeld planningsopgave is waarbij we te maken hebben met weinig ruimte en kabels en leidingen.”

Verkeersregelaars

Omdat het college graag de situatie op korte termijn wil de situatie wil verbeteren, worden er tot de realisatie van het middeneiland op de Griftdijk verkeersregelaars ingezet. Tiemens: “Het is de bedoeling dat deze vanaf de heropening van de school rond de openings- en sluitingstijden van de basisschool deze oversteek op een veilige wijze gaan faciliteren. Hiervoor zoeken wij de samenwerking met de school en de wijk. We hebben onderzocht of andere maatregelen op korte termijn haalbaar waren, maar gebleken is dat er geen haalbare fysieke ingrepen zijn die op korte termijn de situatie kunnen verbeteren.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7