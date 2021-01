Circusduo brengt pretpakketten rond: 'We missen onze fans ontzettend'

In hun ouderwetse woonwagen drinken Paulo Duijker (68) en Mayke Heessels (66) thee. Ze hebben een hectische decembermaand achter de rug. Het circuskoppel besloot pretpakketten te bezorgen. Maar tijdens de voorbereidingen werd het stel getroffen door corona.

Paulo en Mayke voor hun woonwagen. Foto: Omroep Gelderland

Niet heel heftig. Beetje spierpijn en hoofdpijn. In de tussentijd werd er een film gemaakt. Een soort documentaire over het circus. Met beelden van het circus. "En we werden geïnterviewd via een videoverbinding. Het is heel mooi geworden", aldus Mayke.

QR-code

Wie een Zanzara-pretpakket bestelt kan via een QR-code de film bekijken. In een rugzakje zit verder een mondkapje, popcorn, ingrediënten voor chocolademelk en glühwein, en een magazine. Maar het allerleukste vinden de twee: "We bezorgen de tasjes zelf."

Zodoende houden Paulo en Mayke toch het contact met hun bezoekers. "We missen dat vreselijk", zegt Mayke. "De optredens. De stress. De mensen. Het is ons leven. Daar komen we nu achter."

De inhoud van het pretpakket. Foto: Omroep Gelderland

Met een prijs van 22 euro per pakket kreeg het circusduo vooral rond kerst veel bestellingen te verwerken. Niet alleen in Doetinchem. De twee reden ook naar Limburg en Groningen. "Het zet financieel absoluut geen zoden aan de dijk. Maar het is zo leuk. Als je zo'n pakketje overhandigt en iemand zegt: 'Wat, komen jullie zelf?'. Dat is heel leuk."

Dansen

Paulo en Mayke verwachten dat Circus Zanzara voorlopig nog geen voorstellingen zal kunnen spelen vanwege de coronamaatregelen. Toch zitten de twee niet stil. "De pretpakketten zijn plan D, nadat plan A, B en C afvielen", aldus Mayke. "En ik heb alweer een volgend plan. Ik houd van dansen. Als ik nu eens op straat ga dansen op muziek. Dan dansen andere mensen toch vast met me mee? Dat lijkt me zo leuk!"

In Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.