Heidi Koren is nieuwe stadsdichter van Nijmegen

Heidi Koren is de nieuwe stadsdichter van Nijmegen. Ze neemt donderdag het stokje over van de huidige stadsdichter Wout Waanders. Dat gebeurt op de eerste dag van de Poëzieweek.

Heidi Koren schreef in 2015 haar eerste gedichtenbundel ‘Gedachten over een mogelijk einde’. Daarna rondde ze de Schrijversvakschool in Amsterdam af. In 2019 schreef ze haar eerste roman, ‘Hawaï 2000’, en vervolgens haar tweede poëziebundel ‘Wie dit leest is gek’. Daarnaast geeft Koren schrijfles aan basis- en middelbare scholieren.

Poëzie dichterbij gebracht

Nijmegen kiest iedere twee jaar een nieuwe stadsdichter. De dichter schrijft in opdracht van de gemeente minstens zes gedichten per jaar, die gaan over wat er in de stad gebeurt.

Daarnaast is de stadsdichter bijvoorbeeld betrokken bij schoolprojecten en kan op eigen initiatief of op verzoek van organisaties gedichten schrijven. Op die manier moet poëzie dichter bij de Nijmegenaren worden gebracht.