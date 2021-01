Pannaveldje in Heukelum moet weg om geluidsoverlast

Een pannaveldje bij Voetbalvereniging Heukelum moet in verband met geluidsoverlast worden weggehaald. Dat heeft de rechter dinsdag besloten. Het pannaveldje is al enkele jaren inzet van strijd tussen de voetbalvereniging en omwonenden.

Het pannaveld op de accommodatie van de voetbalclub is in 2016 met steun van de toenmalige gemeente Lingewaal en sponsoractiviteiten tot stand gekomen. Sinds 2017 wordt er door een omwonende bezwaar gemaakt tegen het kabaal dat in de avonduren op het veldje wordt gemaakt.

Gesprekken om tot een oplossing te komen slaagden niet. Eind 2019 besloot de fusiegemeente West Betuwe om het veld weg te halen. De voetbalvereniging ging hiertegen in beroep. Dat werd toegekend omdat het besluit onvoldoende gemotiveerd was.

'Belang omwonenden weegt zwaarder'

Afgelopen september nam de gemeente opnieuw het besluit om het pannaveld weg te halen. Volgens de gemeente staat niet ter discussie dat de geluidsnormen worden overschreden. Het belang van de omwonenden vindt West Betuwe zwaarder wegen dan het in stand houden van het veld. De jeugd kan ook op andere pannavelden in Heukelum terecht, stelt een woordvoerder.

In het nieuwe beroep van de voetbalvereniging oordeelt de rechter dat de gemeente gelijk heeft. De rechter stelt dat West Betuwe heeft kunnen kiezen voor de verwijdering. Al wordt opgemerkt dat dit voor de club een zeer ingrijpende beslissing is en dat het beter was geweest als de partijen samen tot een oplossing waren gekomen.

Voetbalkooi afgewezen

De voetbalclub heeft voorgesteld om er een kooi van te maken. De bal blijft daar dan binnen en de kooi zou 's avonds ook afgesloten kunnen worden. Volgens de rechter is in dit voorstel onvoldoende onderbouwd dat de overlast ook daadwerkelijk stopt.

Een woordvoerder van de vereniging laat weten teleurgesteld te zijn. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de club nog bij de Raad van State in hoger beroep gaat. "Het is zwaar teleurstellend", zegt hij, "maar we leven in een democratisch land en dat moet je respecteren. Om nou voor zo'n pannaveldje naar de Raad van State te gaan is wat te veel van het goede."