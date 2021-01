Nepagent nu herkenbaar in beeld, wie is hij?

Omdat de man zich niet heeft gemeld tonen we de beelden nogmaals, maar is de man nu wel herkenbaar.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Het voorval dateert van maandagochtend 12 oktober. Het gaat om een inzittende van een zwarte Jaguar die bij een tankstation aan de Provincialeweg in Velddriel een penning toont aan zijn slachtoffer. Op die penning staat ‘politie’.

Slachtoffer is hulpeloos

De nepagent krijgt toestemming van het slachtoffer om in zijn auto te kijken. De man die de politie zoekt vraagt of er geld in de auto ligt.

Dat blijkt het geval. Het slachtoffer kan niets doen, omdat de verdachte behalve geld ook de autosleutels meeneemt.

De arbeidsmigrant blijft hulpeloos achter.

De politie weet dat de Jaguar in de richting van de A2 is gereden. Vandaar ging de bestuurder mogelijk naar Zaltbommel of Den Bosch.

Vals kenteken op Jaguar

Het kenteken van de Jaguar is trouwens geblurd. De kentekenplaten zijn gestolen en horen niet bij de auto.

Herken je de nepagent of heb je andere informatie die voor de politie van belang kan zijn? Bel 0800-6070 of 0800-7000 of vul het digitale tipformulier in. Zaaknummer: 2020484780.