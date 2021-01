Crowdfundingsactie voor behandeling Saskia

Zelf weer de drempel van haar huis kunnen oversteken. Voor velen de normaalste zaak van de wereld maar niet (meer) voor Saskia van Klompenburg (42) geboren en getogen in Nunspeet. Een sportieve vrouw, instructeur bij een outdoor bedrijf en in haar vrije tijd genietend van de wintersport. Tot ze in 2002 merkt dat ze fysiek minder sterk wordt en na veel onderzoeken in 2008 de diagnose MS (Multiple Sclerose) krijgt en haar wereld instort.

Ze blijft actief en positief denkend, maar merkt dat haar vermoeidheid steeds verder toeneemt en elk jaar meer gaat inleveren. In 2015 hoort ze in het VUMC Amsterdam dat de MS nu progressief is en verdere behandeling niet mogelijk is. Om de progressie te kunnen stoppen is een behandeling noodzakelijk met Stamceltransplantatie in het buitenland, aHSCT, een autologe stamceltransplantatie. Deze behandeling kan in Rusland, maar wordt niet vergoed door Nederlandse zorgverzekeraars. Ze is al een tijd aan het sparen voor deze kostbare behandeling, van €30.000,- (inmiddels is daarvoor al bijna € 20.000,- ingezameld). Ze heeft dus nog ruim € 10.000,- nodig om deze behandeling te kunnen betalen. Wie helpt om het resterende bedrag bij een te brengen en Saskia weer op de been te krijgen.