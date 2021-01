Studenten helpen ouders met thuisopvang

"We merken al een tijdje een toenemende druk bij een aantal collega’s, met name onder diegene met jonge kinderen", aldus Michiel Gerlagh, lid van het college van bestuur van het Graafschap College. Gerlagh geeft aan dat het voor ouders lastig is alle ballen in de lucht te houden in deze tijd: "De noodzakelijke sluiting van kinderopvang en basisscholen maakt het alleen maar lastiger. Aan de andere kant hebben we ook veel studenten voor wie stages momenteel niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Toen ontstond een idee om deze studenten te vragen voor thuisopvang en onderwijs voor kinderen van collega’s." Ruim 165 geïnteresseerden meldden zich aan. De scholieren zijn beschikbaar zolang de kinderopvang en basisscholen gesloten zijn en de studenten niet naar hun stage kunnen.



De grote belangstelling onder studenten overtrof de vraag onder medewerkers van het Graafschap College, wat reden is om op te schalen buiten de muren van de school. "We hebben besloten om het aanbod ook breder in de Achterhoek te communiceren", aldus sectordirecteur Anke Visser van Zorg, Welzijn en Sport. "Want er zijn natuurlijk veel meer ouders die vanwege tijdelijke sluiting van basisscholen en kinderopvang met hun handen in het haar zitten. Met stoom en kokend water hebben we een en ander voorbereid en uitgewerkt."



Speciale website

Vervolgens zocht de school de samenwerking met Seesing Flex, een Achterhoeks uitzendbureau: "Zij hebben ook online werkplatform Maqqie erbij betrokken", aldus Visser. "Samen hebben we een speciale website gelanceerd. Hier kunnen werkende ouders zich aanmelden en hun specifieke wensen kenbaar maken voor de thuisopvang en onderwijs voor hun kinderen. Binnen twee werkdagen laten we weten of er een student beschikbaar is die aansluit bij de wensen."





