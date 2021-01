Vrouw (90) slachtoffer van babbeltruc door man en vrouw

De hoogbejaarde vrouw krijgt in november een man en een vrouw aan de deur. Ze vragen om geld, te leen.

De Zutphense pint geld voor de man en de vrouw. Nadat het stel het geld heeft aangenomen, vertrekken zij.

Maar daarmee is het verhaal niet voorbij. Een dag later melden de man en vrouw zich opnieuw bij de hoogbejaarde vrouw.

De man duwt de voordeur open en begeleidt de bewoonster naar de keuken, waar hij haar aan de praat houdt. Ondertussen pakt de vrouwelijke helft van de twee de bankpas van het slachtoffer. Die zit in een tas.

Bezoek aan een juwelier

Met de pinpas van het slachtoffer wordt onder andere geld opgenomen in Zutphen, maar ook in Utrecht is geprobeerd geld te pinnen. Daarnaast is er een groot geldbedrag uitgegeven bij een juwelier in Zeist.

De politie beschikt over camerabeelden van de man. Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Wie weet wie hij is, wordt verzocht de politie te bellen op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Het zaaknummer is: 2020532065.

Je mag ook een digitaal tipformulier van de politie invullen, dat vind je hier.