Thomas Letsch weet het zeker: 'Deze focus kunnen we volhouden tot in mei'

Trainer Thomas Letsch stapt weer tevreden van het veld af dinsdag. "Ik heb niet gemerkt dat de jongens moe zijn. Natuurlijk hebben we wel de tijd nodig om te herstellen, maar als je succesvol bent, is dat mentaal ook makkelijker."

Om de spelers niet te veel te belasten, heeft de trainer zijn trainingen aangepast. "Het gaat vooral om herstellen en weinig om tactiek. Ik probeer er ook veel vreugde en plezier in te brengen, juist om deze flow mee te nemen. Want het is belangrijk dat we onze focus behouden. Hoelang dat kan? Tot midden mei. Het einde van de competitie dus", stelt de trainer.

Verdediger Jacob Rasmussen stelt dat de lockdown er ook voor zorgt dat het fit blijven makkelijker is. "We kunnen nu niet veel he? We worden beperkt. En daardoor kunnen we thuis makkelijker de tijd nemen om ons lichaam en geest te laten herstellen."

Giakoumakis

En herstel is nodig, want tegen VVV komt Vitesse de topscorer van de competitie tegen: Giorgios Giakoumakis. "Hij maakt heel veel doelpunten, maar als wij zoveel druk naar voren zetten, dan komt hij niet in de mogelijkheid om te schieten", stelt de Duitse trainer. "Als hij een mogelijkheid krijgt, dan scoort hij. Maar wij moeten gewoon net zo goed spelen als tegen Groningen. Het wordt in ieder geval een spannend duel tussen onze verdediging (minst gepasseerd van de hele eredivisie, red.) en hem (topscorer eredivisie met 16 treffers, red.)."

De Deen Rasmussen kijkt uit naar het duel met de Griekse spits. "Wij halen er plezier uit om spitsen te stoppen. En die kwaliteit hebben wij. Als we hem bij onze goal weghouden, dan wordt de wedstrijd woensdag ook weer makkelijker. Het is niet zo dat we ons nu anders voorbereiden op hem, dan op andere spitsen."

Superverdediging

Vitesse kreeg tot nu toe in 18 eredivisieduels maar 13 doelpunten tegen, daarnaast hield de ploeg al negen keer de 'nul' in de competitie. Er staat dus met recht een superverdediging in Arnhem. "Dat komt vooral doordat wij elkaar nu heel goed kennen", stelt Rasmussen. "Als een van ons een fout maakt, herstelt een ander dat. We mogen dan wel jong zijn, maar we hebben kwaliteit en communiceren heel erg goed met elkaar. Dat is echt de 'key'."

Daarnaast vullen de verdedigers elkaar goed aan, vertelt Rasmussen. "Doekhi en ik zijn meer traditionele verdedigers, Bazoer is een allround speler. Hij gaat niet overal de duels in, maar als Bazoer dat doet, wint hij ze. Daarnaast is hij goed aan de bal en maakt hij het daardoor weer makkelijker voor Doekhi en mij."

Opstelling

Aan de verdediging wordt dan ook niet getornd woensdag. Voorin wel. Oussama Darfalou krijgt weer een basisplaats, nu ten koste van Loïs Openda, die een wedstrijd rust krijgt. Daarnaast is middenvelder Sondre Tronstad nog niet beschikbaar, hij moet nog rustig opbouwen. Tegen RKC, aankomende zaterdag, is hij er waarschijnlijk weer bij.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Bruns, Wittek; Darfalou en Broja.