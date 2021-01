Waterschap op koers in strijd tegen muskusrat

Het aantal muskusratten langs de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan de Noordzee daalt. Dat is het gevolg van de intensieve bestrijding waarmee de waterschappen al jaren bezig zijn. De muskusrat hoort van nature niet in Nederland thuis en veroorzaakt door het graven van gangen en holen grote schade aan dijken.

Afgelopen jaar zijn in totaal 47.772 muskusratten gevangen, aldus Muskusrattenbeheer Rivierenland, een samenwerkingsorganisatie van vier waterschappen waarvan drie Gelderse. Het jaar ervoor, in 2019, vingen de rattenbestrijders nog 50.319 dieren.

Dat er minder ratten gevangen worden, is volgens de waterschappen een teken dat ze op koers zijn de populatie onder controle te krijgen. Veruit de meeste ratten zitten in het gebied waar de grote rivieren stromen. Afgelopen jaar is het aantal gravers vooral afgenomen op de Veluwe en in de Gelderse Vallei.

Oosterburen lopen achter

In het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel, langs de grens met Duitsland, was wel een lichte toename te zien, aldus Muskusrattenbeheer. In Duitsland is de rattenbestrijding minder ver gevorderd.

Muskusrattenbeheer Rivierenland bestrijdt daarom ook ratten tot aan Borken en Kleef in Duitsland. Bij de beverratten, een aan de muskusrat verwante soort, is het op die manier al gelukt om de instroom van ratten uit Duitsland te stoppen.

Muskusrattenbeheer gaat dit jaar experimenteren met DNA-monsters uit water. De sporen kunnen mogelijk vertellen waar de muskusratten precies zitten. De beesten worden dan gevangen met vallen, die zo zijn ingericht dat er niet per ongeluk andere dieren zoals otters in vast komen te zitten.

