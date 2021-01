Burgers' Zoo dicht: 'Zelfs tijdens de Slag om Arnhem waren we open'

Directeur Alex van Hooff: "Dit jaar bestaan we 108 jaar. In die periode zijn we nog nooit gesloten geweest. Zelfs tijdens de Slag om Arnhem was het dierenpark open."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Mijn vrouw ik zijn de vierde generatie in het park. Het is heel bijzonder dat we de deuren moeten sluiten", legt hij uit in de GLD Doc Stilte In coronatijd.

Dineren in het aquarium

Van Hoof heeft in de corona-periode wel nieuwe dingen geprobeerd. "Mijn vrouw en ik zijn in het park gaan eten. We hebben een tafeltje neergezet in het aquarium."

De stilte is niet nieuw, maar wel anders "In de zomer lopen we 's avonds wel eens door het park, dus de stilte zijn we wel gewend. Maar dat er de hele dag niemand komt, zijn we niet gewend."

Dierenverzorger Wilco Limpers werkt in het lege park. "Ik vind de stilte niet fijn. Het duurt te lang. De hele dag werk je alleen. De bezoekers, waaronder de enthousiaste kinderen, zijn er niet en dat mis je. Je zit best in een isolement."

Bekijk hieronder de hele documentaire.