ChristenUnie: ‘meer mogelijkheden voor groene Hattemer’

Installatie van zonnepanelen Foto: Oregon Department of Transport (CC BY 2.0)

In Hattem is op dit moment één initiatiefnemer actief met het realiseren van groene energie binnen en voor Hattemers. Kers ziet graag meer krachtenbundeling tussen lokale en regionale initiatieven. ‘Zo’n samenwerkingsverband kan binnen en buiten onze stad veel grotere projecten oppakken, zodat het voor Hattem niet blijft bij een zonnedak hier of daar. De lokale energiecoöperatie zou als ‘doorgeefluik’ van de in samenwerking opgewekte energie kunnen optreden. Dat geeft de inwoners een vertrouwd gevoel.’

Bewuster

Marinus Kers vervolgt: ‘Duurzame energie is niet alleen een zaak van geld en leidingen, maar heeft ook een emotioneel aspect. Hoe meer een klant zich verbonden voelt met zijn energieleverancier, hoe bewuster hij wordt meegenomen met de duurzame keuzes die deze leverancier maakt. Lokale energiecoöperaties moeten makkelijk kunnen samenwerken met andere in de regio om zo een breed aanbod te hebben voor elke Hattemer.’

Lokaal eigenaarschap

Kers riep wethouder Auke Schipper tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag op om met de energiecoöperaties na te gaan hoe lokaal eigenaarschap te bevorderen is én of het huidige beleid afdoende is. Ook vroeg hij de wethouder om na verloop van tijd de raad te informeren over het succes van dit beleid. Volgens de ChristenUnie zijn er voldoende kansen en is er bij verschillende partijen een duidelijke wil om de krachten te bundelen.