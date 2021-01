Loilse schutterij lanceert eigen kwartetspel

“We wilden iets terugdoen voor de leden en het saamhorigheidsgevoel warmhouden”, aldus Ap Dieker, president van het Loilse schuttersgilde. “Onze leden en sponsoren hebben ondanks het afgelasten van het schuttersfeest door de coronapandemie doorbetaald. Om hen tegemoet te komen hebben we gekeken wat nog wél kan in deze tijd.” Het bestuur van de schutterij kwam met een kwartetspel op de proppen, bedrukt met allerlei onderdelen uit het heden en verleden van het schuttersfeest. “Iets dat goed werd ontvangen door onze schutters”, zegt Dieker. “We hoorden een kind al direct zeggen: ‘Pap, dan kunnen we meteen kwartetten’. Dat is toch prachtig.”



Waar in 2020 vanwege het coronavirus een streep ging door het schuttersfeest, heeft Dieker de hoop voor dit jaar nog niet opgegeven: “Je leest bijvoorbeeld artikelen waarin voorzichtig wordt gesproken dat kleine festivals wellicht dit jaar nog door kunnen gaan. Ons schuttersfeest staat gepland voor het weekend van 8 augustus, dus wie weet wat er dan kan.” De president meent wel dat een schuttersfeest als in voorgaande jaren moeilijk wordt: “We zullen aanpassingen moeten doen, maar we hebben goede hoop dat we iets kunnen organiseren.”





