Deense transportreus DFDS neemt HSF in Winterswijk over

Transportbedrijf HSF in Winterswijk wordt overgenomen door DFDS in Denemarken. De ruim 1.800 medewerkers van HSF komen in dienst bij DFDS. Ook worden de onroerende goederen inclusief de 750 vrachtwagens en 1.500 opleggers van HSF overgedragen aan DFDS.

DFDS zocht een overnamekandidaat voor de uitbreiding van het koel- en vriestransport en kwam bij die zoektocht uit bij HSF. Het Winterswijkse bedrijf, ooit opgezet door Gerrit Hannink onder diens naam, is van oudsher een familiebedrijf en heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Met name door de samenwerking en fusie met de N&K-bedrijven in Scandinavië.

De aandeelhouders hebben een goed gevoel bij de cultuur en mentaliteit van het 150 jaar oude DFDS, dat een hart heeft voor logistiek en ook voor de werknemers van HSF een goede werkgever zal zijn. Vooral ook omdat de werkgelegenheid niet in het geding is en DFDS door de overname juist wil groeien met het koel- en vriestransport.

Beursgenoteerd

Bij DFDS werken zo'n 8.000 mensen en het beursgenoteerde bedrijf is van oudsher gespecialiseerd in reizen met veerboten. Daar is een transporttak bijgekomen. DFDS heeft in Nederland in Vlaardingen een groot kantoor waar zo'n 350 mensen werkzaam zijn.

Hannink werd in de vorige eeuw verkocht aan het Duitse RSB maar in 1998 teruggekocht. Daarna kwam de samenwerking met (Hendrik) Simon Frederiks in Nijmegen en ging Hannink de naam HSF dragen. Op termijn wordt de naam HSF vervangen door DFDS, maar dat zal het eerste jaar nog niet het geval zijn.

De overname moet nog goedgekeurd worden door Europese mededingingsautoriteit in Brussel, maar daar hebben de betrokken partijen een goed gevoel over.

DFDS zou de HSF Logistics Group hebben overgenomen voor 296 miljoen euro.