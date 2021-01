Corona maakt het stil op straat: 'Dat maakt ons onrustig'

Van der Vegt schreef het boek De kracht van Rust. "Deze coronatijd is bijzonder, want je hebt te maken met een onvrijwillige stilte. Ik zag de eerste lockdown als een heradem periode, maar voor veel mensen was het ook verschrikkelijk", vertelt ze in de documentaire Stilte In Coronatijd.

'Geef je eraan over'

Er zijn rellen, demonstraties en frustraties. Volgens Van der Vegt komt dat door de stilte. "In deze tweede lockdown is er veel boosheid. Dat is een normale dynamiek. Eerst komt het herademen en daarna komt de struikeling."

De opgekropte emoties komen volgens haar hierdoor omhoog. Wat je moet doen? "Je moet je hieraan overgeven. Je moet je proberen prettig te voelen in de stilte."

Die letterlijke stilte is ook goed meetbaar, ziet Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. "Normaal lopen hier tientallen tot honderden mensen. Als ik dat zou vergelijken met een normale periode hier scheelt dat zeker 10 tot 15 decibel", legt hij uit. "Dit is echt uniek."

Veel minder auto's op de weg

Op straat in Arnhem ziet Roelofsen aanzienlijk minder auto's dan normaal voorbijrijden. "Er zijn maar een paar auto's die voorbij komen. Je ziet ze langsrijden en daarna is er weer even niks. Normaliter is hier altijd verkeer. Het geluid is nu zo'n drie decibel minder."

