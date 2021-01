Beekman en Van Rooij koesteren drie punten NEC

Thomas Beekman was extra blij, want hij stond voor het eerst in de basis. "Zeker, een basisdebuut en dan drie punten pakken, dat is een fijn begin voor mij als basisspeler. De eerste helft speelden we heel goed, maar de tweede helft hadden we het lastiger. We hadden wat moeite, want we misten teveel kansen. Ik had er ook wel één binnen mogen knikken. We lieten de eerste helft de bal goed rondgaan."

Dat vond Bart van Rooij ook. "Drie punten is het belangrijkste. We hebben een goede eerste helft op de mat gelegd en als we met 0-3 gaan rusten, kijkt niemand daarvan op. Maar we misten veel kansen en houden Eindhoven daardoor in de wedstrijd. We speelden voor rust echt aantrekkelijk voetbal. Gewoon zoals we het willen en kunnen. Met de buitenspelers op de binnenkant en de backs hoog. Ik had Okita voor me en die weet ook wel hoe hij tussen de linies moet spelen. Helaas werd er niet eentje afgemaakt."

Bart van Rooij komt op tegen Eindhoven Foto: Broer van den Boom

NEC doet ook goede zaken in de stand, weet Beekman ook. "Ja, dit is belangrijk voor de play-offs. Als Eindhoven had gewonnen, waren ze op vijf punten van ons gekomen. Nu staan ze op elf punten. We staan nu gedeeld vierde met NAC, prima. Voor mij smaakt dit naar meer. Ik hoop dat ik er vrijdag tegen Jong Utrecht ook weer mag staan vanaf het begin."